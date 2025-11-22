Jerônimo sobre prisão de Bolsonaro: “Não é hora de comemorar”

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante reunião na governadoria - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi na contramão do presidente Lula, do mesmo partido, e se pronunciou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, 22.

Em suas redes sociais, o petista manteve cautela ao se referir sobre o caso e diz que o momento não deve ser comemorado.

“O Brasil vive um momento que ecoará por muito tempo. A prisão de um ex-presidente não é espetáculo, nem conquista de um lado sobre o outro”, inicia o governador.

Para o governador baiano, a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “é o reflexo de uma Justiça que responde com firmeza àqueles que desafiaram a democracia e o povo brasileiro”.

Jerônimo também lembrou o período em que Bolsonaro governou o Brasil entre os anos de 2019 a 2021. Segundo ele, na ocasião, o país viveu sob tensão.

“Por anos, assistimos a um país tensionado por mentiras, ameaças e ataques às instituições. Agora, diante de um gesto gesto importante do Judiciário, a mensagem é direta: há consequências para quem tentou romper com a ordem democrática”, escreveu o Executivo.

Por fim, ele disse: “Não é hora de comemorar. É hora de lembrar que a democracia exige compromisso com a verdade, com a lei e com o país”.

O governador concluiu as suas declarações afirmando que “sem dúvida, hoje é um grande dia”.

Veja publicação

Éden Valadares

O secretário de Comunicação Nacional do PT, Éden Valadares, afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal (PF) agiram de forma acertada ao prender preventivamente, na manhã deste sábado, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na reta final da trama golpista organizada pelo ex-presidente. Para o dirigente petista, todos que cometerem ilegalidades devem ser submetidos aos ritos da legislação brasileira.

“A PF e o STF revelam ao país nesta manhã que o líder da Direita brasileira segue, por inteiro, a agenda de desrespeito a Constituição e Instituições Republicanas. Pedem anistia, blindagem, impunidade e, quando nada disso conseguem, querem fugir. A Lei vale para todos”, destacou o secretário de Comunicação do PT.

Bolsonaro preso

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado.