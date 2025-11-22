Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro preso: saiba quando será audiência de custódia

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

22/11/2025 - 10:30 h
Bolsonaro foi preso neste sábado, 22
Bolsonaro foi preso neste sábado, 22 -

Preso em caráter preventivo na manhã deste sábado, 22, após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve agora passar por audiência de custódia.

Bolsonaro passará por audiência de custódia neste domingo, 23, por volta das 12h. Na sessão, o juiz analisará se o pedido de prisão ocorreu de maneira legal, e se Bolsonaro teve todos seus direitos fundamentais respeitados pela Polícia Federal.

Moraes convoca STF

Autor do pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, Alexandre de Moraes convocou uma sessão virtual na Primeira Turma do STF, onde sua decisão deve ser referendada pelos demais ministros da Corte.

Por se tratar de uma prisão preventiva, Bolsonaro não tem prazo certo para deixar a sede da Polícia Federal, em Brasília, onde foi acomodado em um cela especial adaptada para receber chefes de Estado.

Pivô da prisão

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é apontado por Moraes como o pivô da prisão. Na sexta-feira, 21, o parlamentar convocou uma vigília na porta do condomínio em que o pai residem na capital federal.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro é apontado como fator decisivo na prisão de Bolsonaro
Lula mantém silêncio absoluto sobre prisão de Bolsonaro no G20
Michelle aponta perseguição e lamenta prisão de Bolsonaro; veja
Bolsonaro na mira: ex-presidente tentou tirar tornozeleira para fugir, diz Moraes

"Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano de 2022", diz trecho da decisão do ministro.

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro prisão de bolsonaro STF

