Bolsonaro preso: jornais do mundo repercutem decisão histórica

Prisão de Jair Bolsonaro ganhou amplo destaque na imprensa internacional - Foto: Agência Brasil

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida na manhã deste sábado, 22, ganhou ampla repercussão na imprensa internacional e passou a ocupar espaço de destaque em veículos de comunicação de diferentes regiões do mundo.

A detenção não está relacionada diretamente à condenação de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi classificada como atípica por parte da imprensa estrangeira por ter sido executada em um sábado, mas também foi justificada como uma ação preventiva diante de riscos à segurança e de possíveis tentativas de fuga.

Veja como a imprensa internacional repercutiu o caso

Estados Unidos: decisão considerada "incomum"

A agência norte-americana Associated Press (AP) destacou que o pedido de prisão partiu de Moraes em um dia não usual, chamando a decisão de "incomum", mas ressaltou que o magistrado apontou riscos concretos que justificaram a medida extraordinária.

Reino Unido: tensão entre apoiadores

O jornal britânico The Guardian enfatizou o aumento da tensão entre apoiadores bolsonaristas, sobretudo diante da possibilidade de o ex-presidente ser transferido para o Complexo da Papuda, em Brasília. A publicação avaliou que o cenário elevou o clima de instabilidade política no país.

Além disso, o veículo afirmou que a prisão ocorreu em meio a suspeitas de que Bolsonaro poderia buscar refúgio em uma embaixada estrangeira para evitar a custódia preventiva.

Argentina: foco na tentativa de prisão domiciliar

O Clarín, da Argentina, ressaltou que, na véspera da prisão, a defesa do ex-mandatário havia solicitado ao STF que ele pudesse cumprir pena em regime domiciliar, alegando questões de saúde.

Catar: divergência de datas e contexto judicial

A emissora Al Jazeera pontuou que Bolsonaro foi preso "dias antes do início do cumprimento da pena" e relembrou que ele já se encontrava em prisão domiciliar desde agosto, reforçando o caráter preventivo da nova decisão judicial.

França: prisão por precaução

O jornal francês Le Monde destacou que fontes próximas ao processo afirmaram que Bolsonaro foi detido por precaução, e não como início imediato de cumprimento de pena. O veículo ainda citou declaração de um dos advogados do ex-presidente que afirmou não ter sido informado previamente sobre os motivos exatos da ordem.

Espanha: histórico político em destaque

Na capa de seu site, o espanhol El País recordou que Bolsonaro já estava em prisão domiciliar antes da condenação definitiva e contextualizou sua trajetória política, relembrando a derrota nas eleições presidenciais de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).