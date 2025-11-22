BOLSONARO PRESO
Ungido de Bolsonaro, Tarcísio chama prisão do ex-presidente de injustiça
Governador de São Paulo se manifesta nas redes sociais
Por Cássio Moreira
Apontado como o 'ungido' de Jair Bolsonaro (PL) para disputar o Palácio do Planalto em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um duro discurso em defesa do ex-presidente, preso na manhã deste sábado, 22, em uma publicação nas redes sociais.
Tarcísio foi o último dos principais aliados a se manifestar. Por volta de 11h10, o gestor e ex-ministro da Infraestrutura fez uma publicação no X, antigo Twitter, defendeu Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente da República é inocente.
Leia Também:
Tarcísio de Freitas ainda citou a saúde de Bolsonaro, hoje tida como 'frágil', e reforçou sua lealdade ao seu líder político, chamando a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de "irresponsável".
Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes
Prisão de Bolsonaro
Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal, na manhã deste sábado, 22, em Brasília, onde cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente teria violado o equipamento usado para lhe monitorar, o que ligou o sinal de alerta para uma possível fuga.
Pivô da prisão
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é apontado por Moraes como o pivô da prisão. Na sexta-feira, 21, o parlamentar convocou uma vigília na porta do condomínio em que o pai residem na capital federal.
Tarcísio será candidato em 2026?
Tarcísio de Freitas é apontado como o principal nome dentro do bolsonarismo para disputar a presidência da República em 2026, uma vez que Jair Bolsonaro, além de preso, é considerado inelegível pela Justiça Eleitoral.
O governador de São Paulo, que ainda pode tentar a reeleição no estado no próximo ano, ainda não definiu qual será o seu caminho político, o que deve ser definido e divulgado oficialmente apenas no primeiro semestre de 2026, segundo apuração feita pelo Portal A TARDE.
Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e…— Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) November 22, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes