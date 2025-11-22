Ungido de Bolsonaro, Tarcísio chama prisão do ex-presidente de injustiça

Tarcísio de Freitas se manifesta nas redes sociais - Foto: José Cruz | Agência Brasil

Apontado como o 'ungido' de Jair Bolsonaro (PL) para disputar o Palácio do Planalto em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um duro discurso em defesa do ex-presidente, preso na manhã deste sábado, 22, em uma publicação nas redes sociais.

Tarcísio foi o último dos principais aliados a se manifestar. Por volta de 11h10, o gestor e ex-ministro da Infraestrutura fez uma publicação no X, antigo Twitter, defendeu Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente da República é inocente.

Tarcísio de Freitas ainda citou a saúde de Bolsonaro, hoje tida como 'frágil', e reforçou sua lealdade ao seu líder político, chamando a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de "irresponsável".

Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes Tarcísio de Freitas, governador de SP

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal, na manhã deste sábado, 22, em Brasília, onde cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente teria violado o equipamento usado para lhe monitorar, o que ligou o sinal de alerta para uma possível fuga.

Pivô da prisão

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é apontado por Moraes como o pivô da prisão. Na sexta-feira, 21, o parlamentar convocou uma vigília na porta do condomínio em que o pai residem na capital federal.

Tarcísio será candidato em 2026?

Tarcísio de Freitas é apontado como o principal nome dentro do bolsonarismo para disputar a presidência da República em 2026, uma vez que Jair Bolsonaro, além de preso, é considerado inelegível pela Justiça Eleitoral.

O governador de São Paulo, que ainda pode tentar a reeleição no estado no próximo ano, ainda não definiu qual será o seu caminho político, o que deve ser definido e divulgado oficialmente apenas no primeiro semestre de 2026, segundo apuração feita pelo Portal A TARDE.