POLÍTICA
INCOMUNICÁVEL

Bolsonaro isolado: STF cancela todas as visitas após prisão preventiva

Ex-presidente tinha visitas autorizadas até 11 de dezembro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 13:15 h
Bolsonaro só poderá receber visitas de advogados e equipe médica
Bolsonaro só poderá receber visitas de advogados e equipe médica -

No mesmo despacho que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado, 22, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF0, suspendeu todas as visitas previamente autorizadas ao ex-mandatário, que estavam autorizadas até 11 de dezembro.

Entre os encontros já liberados antes da decisão estava a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), marcada para o dia 10 de dezembro. Na véspera, Bolsonaro havia solicitado ao Supremo autorização para receber outras 16 pessoas, incluindo lideranças políticas e religiosas, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o ex-candidato à Presidência Padre Kelmon.

Com as novas restrições, apenas advogados e profissionais da equipe médica do ex-presidente poderão visitá-lo. Qualquer novo pedido precisará passar pela análise da Corte.

Desde agosto, quando Bolsonaro passou à prisão domiciliar, o STF vinha autorizando visitas de parlamentares, apoiadores, influenciadores e líderes religiosos. No entanto, a Corte já havia negado solicitações de pessoas investigadas, como por exemplo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que voltou a ser alvo de inquérito por tentativa de golpe de Estado.

Prisão preventiva por risco de fuga

A Polícia Federal prendeu Bolsonaro preventivamente na manhã deste sábado, 22, após indicação de risco de fuga. A medida não tem relação direta com a pena de 27 anos e 3 meses já definida por tentativa de golpe de Estado, pena qual execução ainda não começou.

Segundo a decisão de Moraes, o ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica. O ministro também citou a 'vigília' organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente à residência do pai como um fator que reforçou a necessidade da prisão preventiva.

Para Moraes, a condenação e a proximidade do início do cumprimento da pena configuram um cenário de “alta possibilidade de tentativa de fuga”, justificando a medida extrema.

Na manhã deste sábado, viaturas descaracterizadas chegaram ao condomínio no Jardim Botânico, onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal e chegou ao local, por volta das 6h35.

O ex-presidente deve passar por audiência de custódia ao meio-dia deste domingo, 23. Moraes solicitou que a Primeira Turma do STF faça o referendo da prisão preventiva em sessão virtual agendada para segunda-feira, 24, entre 8h e 20h.

x