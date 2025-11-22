Menu
ACIDENTE FATAL

Empresário, professora e jovem morrem em grave acidente na BR

O impacto da batida foi tão forte que os corpos ficaram presos às ferragens

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 12:36 h
Casal morava em Paulo Afondo, na Bahia, e jovem residia em Aracaju, Sergipe
Casal morava em Paulo Afondo, na Bahia, e jovem residia em Aracaju, Sergipe

Um grave acidente entre uma Chevrolet S-10 e um Fiat Uno, ambos de cor branca, registrado na manhã desta sexta-feira, 21, deixou três pessoas mortas, no Km 46 da BR-235, em Itabaiana, Sergipe. As vítimas foram identificadas como a professora Sílvia Hora, o marido dela, o empresário Edimilson Xavier, dono da Fox Moto, e Marcos Vinícius.

O casal, que morava em Paulo Afondo, na Bahia, estava no Fiat Uno, já Marcos, morador de Aracaju, em Sergipe, conduzia a S-10. De acordo com informações das equipes que atenderam a ocorrência, o impacto frontal foi tão violento que deixou as vítimas presas às ferragens. Os resgates foram feitos pelo Corpo de Bombeiro de Sergipe.

Os corpos foram encaminhados para Instituto Médico Legal (IML). Atuaram na ocorrência, policiais militares, rodoviários federais (PRF), agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que ocasionou a batida. As informações são do Acorda Cidade.

x