ACIDENTE FATAL
Empresário, professora e jovem morrem em grave acidente na BR
O impacto da batida foi tão forte que os corpos ficaram presos às ferragens
Por Andrêzza Moura
Um grave acidente entre uma Chevrolet S-10 e um Fiat Uno, ambos de cor branca, registrado na manhã desta sexta-feira, 21, deixou três pessoas mortas, no Km 46 da BR-235, em Itabaiana, Sergipe. As vítimas foram identificadas como a professora Sílvia Hora, o marido dela, o empresário Edimilson Xavier, dono da Fox Moto, e Marcos Vinícius.
O casal, que morava em Paulo Afondo, na Bahia, estava no Fiat Uno, já Marcos, morador de Aracaju, em Sergipe, conduzia a S-10. De acordo com informações das equipes que atenderam a ocorrência, o impacto frontal foi tão violento que deixou as vítimas presas às ferragens. Os resgates foram feitos pelo Corpo de Bombeiro de Sergipe.
Leia Também:
Os corpos foram encaminhados para Instituto Médico Legal (IML). Atuaram na ocorrência, policiais militares, rodoviários federais (PRF), agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que ocasionou a batida. As informações são do Acorda Cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes