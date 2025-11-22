POLÍTICA
Bolsonaro tentou romper tornozeleira eletrônica com item inusitado
Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado, 22, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF
Por Yuri Abreu
Antes de ter a sua prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma polêmica, na madrugada deste sábado, 22, com a tornozeleira eletrônica.
A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) registrou, por volta da 0h07 de hoje, um alerta de violação do equipamento. Uma equipe da pasta responsável pela segurança do item foi acionada.
Ao chegar no local e confirmar a ocorrência, o dispositivo foi trocado pouco depois de 1h da manhã. O motivo para a troca, segundo investigadores, pode ter sido por indícios de que a carcaça do equipamento pode ter sido alvo de tentativa de rompimento com o uso de material de soldagem.
Tentativa de fuga
Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o episódio indicou uma tentativa deliberada de romper o equipamento para facilitar uma possível fuga. O ministro afirmou ainda que a confusão provocada pela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) poderia servir como cobertura para uma movimentação irregular.
O magistrado também registrou que a casa de Bolsonaro fica a poucos minutos da área das embaixadas em Brasília, o que aumenta o risco em caso de violação do equipamento. O ministro observou ainda que legislação obriga o monitorado a preservar a tornozeleira, sem permitir qualquer tipo de dano ou interferência.
A expectativa, agora, é a de que a Polícia Federal realize uma perícia para esclarecer como a violação ocorreu e se houve participação de outras pessoas na ocorrência.
