Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar - Foto: Reprodução PF

Um vídeo anexado ao processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro mostra o momento em que ele admite ter danificado a tornozeleira eletrônica com um ferro de soldar, horas antes de sua prisão preventiva, na manhã deste sábado, 22. Na gravação, a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Rita Gaio, conversa com Bolsonaro sobre o estado do equipamento, que apresentava sinais de queimadura e violação no case.

Durante o diálogo, Bolsonaro detalha o ocorrido e, ao ser questionado se usou algum objeto para queimar a tornozeleira, ele responde: "meti um ferro quente aqui", esclarecendo que se tratava de um ferro de soldar. A diretora pergunta ainda se ele tentou puxar a pulseira, e o ex-presidente nega, afirmando que apenas o case foi danificado. Ele também informa que a ação ocorreu no final da tarde [da sexta-feira, 21], e garante que a pulseira permaneceu intacta.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após constatar a violação, a tornozeleira foi recolhida e substituída na madrugada deste sábado, 22, depois que o alarme do equipamento disparou às 0h07. A troca foi finalizada às 1h09, com testes de funcionamento e monitoramento contínuo.

Aliados de Bolsonaro alegam que o dano foi provocado por confusão ou efeitos de medicamentos, e não por tentativa de fuga, embora o ministro Alexandre de Moraes considere que a ação demonstrou intenção de violar o dispositivo para facilitar a evasão, especialmente diante da vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do ex-presidente, na noite deste sábado, 22.



O diálogo

No diálogo, Bolsonaro detalha a ação:

Diretora: Equipamento 85916-5. O senhor usou alguma coisa pra queimar?

Bolsonaro: Meti um ferro quente aqui.

Diretora: Ferro de passar?

Bolsonaro: Não. Ferro de soldar, solda.

Diretora: Ferro de soldar? Aquele que tem uma ponta?

Bolsonaro: Sim.

Diretora: Tá ok. O senhor tentar puxar a pulseira também?

Bolsonaro: Não, não, não, isso não. Não rompi a pulseira não.

Diretora: Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas o senhor começou a fazer isso?

Bolsonaro: Já no final da tarde.

Diretora: Tá certo. Essa tampa chegou a soltar, não?

Bolsonaro: Não. Tudo em paz, tudo na paz aqui.