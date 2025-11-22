CONFESSOU CRIME
Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica
Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado, 22, horas após tentar arrancar tornozeleira
Por Andrêzza Moura
Um vídeo anexado ao processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro mostra o momento em que ele admite ter danificado a tornozeleira eletrônica com um ferro de soldar, horas antes de sua prisão preventiva, na manhã deste sábado, 22. Na gravação, a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Rita Gaio, conversa com Bolsonaro sobre o estado do equipamento, que apresentava sinais de queimadura e violação no case.
Durante o diálogo, Bolsonaro detalha o ocorrido e, ao ser questionado se usou algum objeto para queimar a tornozeleira, ele responde: "meti um ferro quente aqui", esclarecendo que se tratava de um ferro de soldar. A diretora pergunta ainda se ele tentou puxar a pulseira, e o ex-presidente nega, afirmando que apenas o case foi danificado. Ele também informa que a ação ocorreu no final da tarde [da sexta-feira, 21], e garante que a pulseira permaneceu intacta.
Após constatar a violação, a tornozeleira foi recolhida e substituída na madrugada deste sábado, 22, depois que o alarme do equipamento disparou às 0h07. A troca foi finalizada às 1h09, com testes de funcionamento e monitoramento contínuo.
Aliados de Bolsonaro alegam que o dano foi provocado por confusão ou efeitos de medicamentos, e não por tentativa de fuga, embora o ministro Alexandre de Moraes considere que a ação demonstrou intenção de violar o dispositivo para facilitar a evasão, especialmente diante da vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do ex-presidente, na noite deste sábado, 22.
O diálogo
No diálogo, Bolsonaro detalha a ação:
Diretora: Equipamento 85916-5. O senhor usou alguma coisa pra queimar?
Bolsonaro: Meti um ferro quente aqui.
Diretora: Ferro de passar?
Bolsonaro: Não. Ferro de soldar, solda.
Diretora: Ferro de soldar? Aquele que tem uma ponta?
Bolsonaro: Sim.
Diretora: Tá ok. O senhor tentar puxar a pulseira também?
Bolsonaro: Não, não, não, isso não. Não rompi a pulseira não.
Diretora: Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas o senhor começou a fazer isso?
Bolsonaro: Já no final da tarde.
Diretora: Tá certo. Essa tampa chegou a soltar, não?
Bolsonaro: Não. Tudo em paz, tudo na paz aqui.
