Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFESSOU CRIME

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado, 22, horas após tentar arrancar tornozeleira

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 17:13 h
Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar
Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar -

Um vídeo anexado ao processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro mostra o momento em que ele admite ter danificado a tornozeleira eletrônica com um ferro de soldar, horas antes de sua prisão preventiva, na manhã deste sábado, 22. Na gravação, a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Rita Gaio, conversa com Bolsonaro sobre o estado do equipamento, que apresentava sinais de queimadura e violação no case.

Durante o diálogo, Bolsonaro detalha o ocorrido e, ao ser questionado se usou algum objeto para queimar a tornozeleira, ele responde: "meti um ferro quente aqui", esclarecendo que se tratava de um ferro de soldar. A diretora pergunta ainda se ele tentou puxar a pulseira, e o ex-presidente nega, afirmando que apenas o case foi danificado. Ele também informa que a ação ocorreu no final da tarde [da sexta-feira, 21], e garante que a pulseira permaneceu intacta.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após constatar a violação, a tornozeleira foi recolhida e substituída na madrugada deste sábado, 22, depois que o alarme do equipamento disparou às 0h07. A troca foi finalizada às 1h09, com testes de funcionamento e monitoramento contínuo.

Aliados de Bolsonaro alegam que o dano foi provocado por confusão ou efeitos de medicamentos, e não por tentativa de fuga, embora o ministro Alexandre de Moraes considere que a ação demonstrou intenção de violar o dispositivo para facilitar a evasão, especialmente diante da vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do ex-presidente, na noite deste sábado, 22.

Leia Também:

Trump surpreende ao descobrir prisão de Bolsonaro
Nikolas Ferreira condena Moraes e faz promessa a Bolsonaro após prisão
Bolsonaro tentou romper tornozeleira eletrônica com item inusitado

O diálogo

No diálogo, Bolsonaro detalha a ação:

Diretora: Equipamento 85916-5. O senhor usou alguma coisa pra queimar?

Bolsonaro: Meti um ferro quente aqui.

Diretora: Ferro de passar?

Bolsonaro: Não. Ferro de soldar, solda.

Diretora: Ferro de soldar? Aquele que tem uma ponta?

Bolsonaro: Sim.

Diretora: Tá ok. O senhor tentar puxar a pulseira também?

Bolsonaro: Não, não, não, isso não. Não rompi a pulseira não.

Diretora: Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas o senhor começou a fazer isso?

Bolsonaro: Já no final da tarde.

Diretora: Tá certo. Essa tampa chegou a soltar, não?

Bolsonaro: Não. Tudo em paz, tudo na paz aqui.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alarme Alexandre de Moraes Bolsonaro caso judicial Confusão DF Diálogo equipamento evasão ferro de soldar Flávio Bolsonaro medicamentos monitoramento prisão preventiva pulseira intacta Secretaria de Administração Penitenciária tornozeleira eletrônica vídeo violação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Bolsonaro tentou arrancar tornozeleira eletrônica com ferro de soldar
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x