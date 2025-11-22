Trump surpreende ao descobrir prisão de Bolsonaro

Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019 - Foto: Alan Santos/PR

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com certa surpresa após tomar conhecimento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso. A medida aconteceu neste sábado, 22, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O republicano foi questionado pela imprensa, em frente à Casa Branca, e demonstrou estranheza. “Isso é muito ruim”, resumiu, sem se alongar na declaração. Ele chegou a perguntar aos jornalistas presentes ao local se a prisão do aliado brasileiro era, de fato, verdadeira.

Bolsonaro preso: jornais do mundo repercutem decisão histórica

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida na manhã deste sábado, 22, ganhou ampla repercussão na imprensa internacional e passou a ocupar espaço de destaque em veículos de comunicação de diferentes regiões do mundo.

A detenção não está relacionada diretamente à condenação de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi classificada como atípica por parte da imprensa estrangeira por ter sido executada em um sábado, mas também foi justificada como uma ação preventiva diante de riscos à segurança e de possíveis tentativas de fuga.