Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Trump surpreende ao descobrir prisão de Bolsonaro

Presidente dos Estados Unidos foi questionado pela imprensa local e reagiu

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/11/2025 - 15:38 h
Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019
Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019 -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com certa surpresa após tomar conhecimento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso. A medida aconteceu neste sábado, 22, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O republicano foi questionado pela imprensa, em frente à Casa Branca, e demonstrou estranheza. “Isso é muito ruim”, resumiu, sem se alongar na declaração. Ele chegou a perguntar aos jornalistas presentes ao local se a prisão do aliado brasileiro era, de fato, verdadeira.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nikolas Ferreira condena Moraes e faz promessa a Bolsonaro após prisão
Bolsonaro tentou romper tornozeleira eletrônica com item inusitado
Filho de Bolsonaro pede energia máxima por anistia após prisão de ex-presidente

Bolsonaro preso: jornais do mundo repercutem decisão histórica

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida na manhã deste sábado, 22, ganhou ampla repercussão na imprensa internacional e passou a ocupar espaço de destaque em veículos de comunicação de diferentes regiões do mundo.

A detenção não está relacionada diretamente à condenação de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi classificada como atípica por parte da imprensa estrangeira por ter sido executada em um sábado, mas também foi justificada como uma ação preventiva diante de riscos à segurança e de possíveis tentativas de fuga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro Donald Trump EUA Jair Bolsonaro prisão trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram encontro nos EUA em 2019
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x