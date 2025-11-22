Com 22 mulheres: ator expõe sonho erótico e bizarro que mudou sua vida

Ator contou que, no sonho, tinha 88 anos e estava rodeado pelas figuras femininas - Foto: AFP

O ator Matthew McConaughey (‘Interestelar’) revelou que sua decisão de construir uma família ao lado da brasileira Camila Alves não surgiu de um gesto romântico. Segundo ele, a escolha veio após um sonho incomum, descrito em detalhes em sua newsletter, no qual tinha sexo, apareciam 22 mulheres, 22 carros e 88 crianças.

No relato, McConaughey contou que, no sonho, tinha 88 anos e estava rodeado pelas figuras femininas e pelas crianças, que simbolizariam cada ano de sua vida. “As mulheres estavam serenas e satisfeitas. As crianças estavam felizes, rindo e saudáveis. Nós nos conhecíamos muito bem”, escreveu. Nenhuma das mulheres era sua esposa, mas todas compartilhavam momentos significativos com ele.

Em seguida, detalhou a cena final do sonho: “Eu compartilhei uma memória idílica com cada mulher, as crianças se aninharam no meu colo. Nós nos abraçamos, nos beijamos, rimos e fizemos piadas, choramos lágrimas de alegria. Todos se reuniram à minha volta para uma foto de família, olhamos para uma grande câmera em um tripé. Três! Dois! Um! E aí, eu gozei”, relatou.

Para o ator, o episódio funcionou como um alerta íntimo e definitivo de que era hora de mudar de vida. Cerca de três meses depois, em 2006, ele conheceu Camila Alves, com quem viria a formar a família que tem hoje. O casal é pai de três filhos: Matthew e Camila Levi, de 17 anos, Vida, de 15, e Livingston, de 13.