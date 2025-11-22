Menu
MAIS TRAUMAS

Stranger Things terá morte mais violenta da série na quinta temporada

Primeira parte da quinta temporada será lançada no dia 26 de novembro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/11/2025 - 16:06 h
Última temporada de ‘Stranger Things’ será lançada no dia 26 de novembro
Última temporada de 'Stranger Things' será lançada no dia 26 de novembro

Os criadores de ‘Stranger Things’, Matt e Ross, conhecidos como Irmãos Duffer, revelaram alguns detalhes impactantes da quinta temporada da série da Netflix. Ao The Times, a dupla disse que o novo ano do programa contará com a morte “mais violenta”.

“Eu diria que a quinta temporada não é tão violenta quanto a quarta, mas tem a morte mais violenta de todas”, revelou Matt. Eles relembram que tiveram cenas em que gravaram que foram cortadas pela Netflix, pelo teor gráfico do que era mostrado.

“Houve uma cena na terceira temporada que tivemos que tirar. Era quando Bruce estava derretendo. O nariz dele derrete no rosto e a plataforma disse ‘De jeito nenhum’”, contou Ross, e Matt acrescentou que lamenta por que, além de tudo, a cena custou U$ 40 mil.

“A única outra cena que a Netflix pediu para ser cortada foi aquela que Benny é morto na primeira temporada. Dava para ver a bala atravessando a cabeça dele”, contaram.

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

  • Missão Resgate
  • O Desaparecimento de...
  • A Armadilha
  • Feiticeiro
  • Tratamento de Choque
  • A Fuga de Camazotz
  • A Ponte
  • O Mundo "Direito"

Trailer e datas

A Netflix anunciou que a primeira parte da quinta temporada será lançada no dia 26 de novembro. Já a segunda parte vai chegar no streaming em 25 de dezembro, no Natal, e o episódio final, no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo.

Assista ao trailer da quinta temporada:

