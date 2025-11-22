7 filmes da Netflix que vão explodir sua cabeça para ver agora

Netflix tem investido em filmes envolventes que exploram mistérios psicológicos - Foto: Divulgação

Para quem busca produções cheias de tensão, reviravoltas inesperadas e personagens que ficam na memória, a Netflix reúne longas que desafiam a lógica e mantêm o público preso até o último segundo. São filmes que provocam reflexão, surpreendem e elevam a experiência de maratonar em casa.

A plataforma tem investido em tramas envolventes que exploram mistérios psicológicos, investigações complexas e situações-limite que questionam a percepção do espectador.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essas produções são perfeitas para quem queraproveitar o fim de semana com uma maratona que foge do óbvio e entrega emoção do início ao fim. Além disso, são opções ideais para quem deseja mergulhar em histórias que brincam com o suspense e o inesperado, mantendo a atenção em cada detalhe.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para ver agora na Netflix, reunindo títulos que prometem explodir sua mente e garantir uma sessão cheia de tensão e mistério.

7 filmes para assistir agora na Netflix

Fratura

Cena de Fratura | Foto: Divulgação

Ray está em uma viagem de carro com a esposa, Joanne, e a filha, Peri, quando um acidente muda tudo. Após uma queda que resulta em um braço quebrado, a família corre para o hospital mais próximo em busca de ajuda.



Depois de uma confusão com a equipe médica, Ray finalmente vê esposa e filha seguirem para um exame. Exausto, ele adormece na sala de espera, mas, ao acordar, descobre um pesadelo: não há nenhum registro delas no hospital, como se nunca tivessem existido, desesperado, Ray está determinado para conseguir encontrar sua família.



A Cura

Cena de A Cura | Foto: Divulgação

Um jovem e ambicioso executivo é enviado aos Alpes Suíços para resgatar o CEO de sua empresa, que está em tratamento em um enigmático “Centro de Cura”.



Após sofrer um acidente de carro, ele mesmo acaba internado na instituição, onde a equipe médica promete purificar os pacientes por meio de uma suposta água milagrosa, em um local marcado por um passado obscuro.

Incapaz de deixar o lugar, o rapaz começa a questionar sua própria sanidade e passa a desconfiar das verdadeiras intenções do médico responsável pelo “spa”.



Passei Por Aqui

Cena de Passei Por Aqui | Foto: Divulgação

Toby é um jovem grafiteiro que não busca fama pública, mas invade as casas de ricos e poderosos para deixar sua marca, lembrando-os de que ninguém está além da vulnerabilidade. Junto do amigo Jay, ele desafia a elite, até que a gravidez da namorada de Jay rompe a parceria.



Sozinho, Toby decide continuar a missão e invade a residência do respeitado ex-juiz Hector Blake. No porão da casa, ele descobre um segredo capaz de colocar todos ao seu redor em grave perigo e acaba se envolvendo em uma teia de mistérios.

Ilha do Medo

Cena de Ilha do Medo | Foto: Divulgação

Em 1954, o agente federal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) é enviado a Boston para investigar o desaparecimento de um paciente no Shutter Island Ashecliffe Hospital.



Ao chegar à isolada instituição psiquiátrica, ele descobre indícios de que os médicos conduzem experiências radicais, marcadas por métodos ilegais e antiéticos. Determinado a encontrar respostas, Teddy esbarra na resistência da equipe médica, que se recusa a liberar os arquivos necessários para avançar no caso.

Quando um furacão corta toda a comunicação com o continente e provoca a fuga de vários prisioneiros, a investigação se transforma em um jogo mortal dentro da ilha.



O Culpado

Cena de O Culpado | Foto: Divulgação

O policial Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) vive um dia monótono na central de chamadas de emergência 911. Rebaixado e punido, ele cumpre seu turno de forma irritada enquanto um incêndio florestal avança em direção a Los Angeles.



Durante o expediente, Bayler recebe uma ligação incomum: à primeira vista, parece que uma mulher está falando com o filho, mas, na verdade, ela está discretamente reportando o próprio sequestro.

Com poucas informações e pistas vagas, ele precisa usar toda sua intuição para garantir a segurança da vítima. À medida que o caso revela sua verdadeira natureza, o psicológico do policial começa a se abalar, forçando-o a enfrentar seus próprios demônios enquanto luta contra o tempo para salvá-la.

A Mulher na Janela

Cena de A Mulher na Janela | Foto: Divulgação

Anna Fox (Amy Adams) é uma alcoólatra reclusa que passa seus dias trancada em um apartamento em Nova York, assistindo a filmes antigos e observando a vida dos vizinhos pela janela.



Quando a família Russell se muda para o prédio da frente, ela se vê fascinada pelo que parece ser uma família perfeita, até testemunhar uma cena chocante que vira sua rotina de cabeça para baixo.



Rastros de um Sequestro

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, alguns filmes da Netflix vêm conquistando o público | Foto: Divulgação

Um homem é sequestrado e volta para casa 19 dias depois sem nenhuma lembrança do que viveu nesse período. Seu irmão, Jin-seok, inicialmente aliviado com o retorno, começa a perceber comportamentos estranhos e inquietantes.



Determinado a entender o que realmente aconteceu, ele embarca em uma busca obsessiva pela verdade em uma jornada repleta de mistério, tensão e revelações perturbadoras.