POLÍTICA

Caiado é internado com problema no coração e deve passar por cirurgia

Governador de Goiás permanece em observação

João Grassi

Por João Grassi

22/11/2025 - 18:47 h | Atualizada em 22/11/2025 - 18:58
Ronaldo Caiado, governador de Goiás
Ronaldo Caiado, governador de Goiás -

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União), foi internado na tarde deste sábado, 22, no Hospital Vila Nova Star, após sofrer de arritmia cardíaca. Conforme sua assessoria, Caiado encontra-se estável, consciente e “clinicamente bem”.

Ainda de acordo com a comunicação do governador, Caiado deve passar por uma ablação nas próximas 48 horas. O procedimento cirúrgico é feito para remover o tecido cardíaco anormal, justamente o causador do problema no coração.

Ronaldo Caiado permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento. O governador já passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio em 2022.

Caiado se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro

A internação acontece no mesmo dia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nas redes sociais, Caiado se pronunciou e afirmou que o episódio se trata de "mais um triste capítulo da vida política nacional".

cirurgia governador internação Ronaldo Caiado

x