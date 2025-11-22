Caiado é internado com problema no coração e deve passar por cirurgia

Ronaldo Caiado, governador de Goiás - Foto: Walter Folador | Governo de Goiás

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União), foi internado na tarde deste sábado, 22, no Hospital Vila Nova Star, após sofrer de arritmia cardíaca. Conforme sua assessoria, Caiado encontra-se estável, consciente e “clinicamente bem”.

Ainda de acordo com a comunicação do governador, Caiado deve passar por uma ablação nas próximas 48 horas. O procedimento cirúrgico é feito para remover o tecido cardíaco anormal, justamente o causador do problema no coração.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ronaldo Caiado permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento. O governador já passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio em 2022.

Caiado se pronuncia sobre prisão de Bolsonaro

A internação acontece no mesmo dia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nas redes sociais, Caiado se pronunciou e afirmou que o episódio se trata de "mais um triste capítulo da vida política nacional".