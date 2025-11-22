Menu
POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro pede autorização para visitas familiares em prisão

Polícia Federal prendeu Bolsonaro preventivamente na manhã deste sábado, 22

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/11/2025 - 17:52 h
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro abraçam a filha Laura
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro abraçam a filha Laura -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permita visitas de familiares, incluindo a esposa, Michelle Bolsonaro, e seus filhos.

O pedido foi protocolado neste sábado, 22, mesmo dia em que o ex-chefe do Executivo teve a prisão preventiva decretada. Até o momento, Moraes ainda não analisou a solicitação. Michelle, que estava em Fortaleza (CE), retornou a Brasília durante a tarde.

No documento, os advogados afirmam que cumprem determinação da decisão que levou à prisão e pedem autorização para que a família tenha acesso a Bolsonaro. Eles registram que o ex-presidente deseja receber a esposa e os filhos durante o período em que estiver detido.

Entre os familiares, o único que não pode visitá-lo por ora é o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele está nos Estados Unidos e está sujeito a medidas cautelares que incluem a proibição de contato com o pai.

Leia Também:

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica
Trump surpreende ao descobrir prisão de Bolsonaro
Nikolas Ferreira condena Moraes e faz promessa a Bolsonaro após prisão

Prisão preventiva por risco de fuga

A Polícia Federal prendeu Bolsonaro preventivamente na manhã deste sábado, 22, após indicação de risco de fuga. A medida não tem relação direta com a pena de 27 anos e 3 meses já definida por tentativa de golpe de Estado, pena qual execução ainda não começou.

Segundo a decisão de Moraes, o ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica. O ministro também citou a 'vigília' organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente à residência do pai como um fator que reforçou a necessidade da prisão preventiva.

Para Moraes, a condenação e a proximidade do início do cumprimento da pena configuram um cenário de “alta possibilidade de tentativa de fuga”, justificando a medida extrema.

Na manhã deste sábado, viaturas descaracterizadas chegaram ao condomínio no Jardim Botânico, onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal e chegou ao local, por volta das 6h35.

Tags:

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro polícia federal prisão preventiva

x