Estrutura alvo de incêndio na COP30 custou milhões; saiba valor exato

Incêndio na COP30 - Foto: Reprodução

A estrutura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA) alvo de incêndio nos pavilhões da Blue Zone nesta quinta-feira, 20, foi construída com um valor milionário. De acordo com a coluna de Andreza Matais, do portal Metrópoles, a estrutura custou pelo menos R$ 211 milhões.

Conforme o site, a empresa responsável pelas estruturas é o Grupo DMDL. Em março deste ano, o conglomerado venceu a licitação realizada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), entidade internacional indicada pelo Governo Federal para organizar a COP30. Até o momento, a Presidência da República já repassou R$ 323,7 milhões para a OEI em função da COP30.

A licitação da OEI para a COP30 foi dividida em dois lotes. O maior deles foi o chamado Lote Azul, justamente sobre as estruturas temporárias, como os pavilhões da Blue Zone. O valor inicial era de R$ 423,5 milhões, mas a DMDL ganhou oferecendo um desconto de 50% em relação ao preço inicial.

Em abril, a OEI confirmou a vitória do Grupo DMDL no certame, por R$ 211 milhões. Além dos pavilhões, o grupo também construiu o Hotel Vila COP, um complexo erguido para hospedar as delegações estrangeiras.

Concorrentes contestaram a DMDL

À época da licitação, concorrentes da DMDL na licitação argumentaram que a empresa teria dificuldades em cumprir o valor acordado. Um dos recursos apresentados foi da Fast Engenharia, alegando que foi aplicado “um desconto linear de pouco mais de 50% sobre todos os itens da planilha orçamentária, sem apresentar qualquer justificativa técnica individualizada”.

“Tal conduta reforça que se trata de proposta elaborada de forma acrítica, possivelmente com vistas à recomposição futura por meio de aditivos, de modo a comprometer a execução e a entrega do objeto contratual”, pontuou a Fast.