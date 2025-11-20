COP30: governador diz que incêndio foi controlado

Incêndio foi controlado - Foto: Reprodução | Helio | TV Globo

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para informar que o fogo que atingiu a Zona Azul da COP30, em Belém, foi controlado.

As chamas tomaram conta do pavilhão gerando um corre corre no local, destinado às negociações oficiais entre os países participantes, e as autoridades precisaram evacuar rapidamente a área para garantir a segurança de todos.

"O incêndio na zona azul da COP30 está controlado! As equipes agiram rapidamente para evacuar a área e o @cbmpara está trabalhando no rescaldo do fogo. A brigada foi acionada pela @ONUBrasil , responsável pela gestão do espaço durante a conferência", escreveu o emedebista.

O incêndio na zona azul da COP30 está controlado! As equipes agiram rapidamente para evacuar a área e o @cbmpara está trabalhando no rescaldo do fogo. A brigada foi acionada pela @ONUBrasil , responsável pela gestão do espaço durante a conferência. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) November 20, 2025

O fogo atingiu áreas do Pavilhão dos Países, parte do espaço dedicado às negociações oficiais entre ministros e delegações internacionais. Por segurança, a energia elétrica foi cortada na área interna do pavilhão. Até o momento, não há registro de feridos.

A Zona Verde, destinada a população local, também foi evacuada devido ao incêndio.

Enquanto a investigação segue, a ONU aguarda a liberação do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades na zona azul do evento.