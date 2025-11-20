URGENTE
Vídeo: fogo provoca correria em pavilhão oficial da COP30 no Pará
Incêndio causa interrupção temporária nas atividades oficiais da conferência
Por Luan Julião e Jair Mendonça
Na tarde desta quinta-feira, 20, um incêndio foi registrado na Blue Zone da COP30, em Belém, no Pará. O fogo gerou correria dentro do pavilhão, local destinado às negociações oficiais entre os países participantes, e as autoridades precisaram evacuar rapidamente a área para garantir a segurança de todos.
As chamas já chegaram ao teto da estrutura montada para a conferência, gerando pânico entre os presentes. Seguranças realizam a evacuação, enquanto equipes de imprensa correm para registrar o ocorrido.
De acordo com ministro do Turismo, Celso Sabino, o incêndio já foi controlado. As chamas atingiram áreas do Pavilhão dos Países, parte do espaço dedicado às negociações oficiais entre ministros e delegações internacionais. Por segurança, a energia elétrica foi cortada na área interna do pavilhão. Até o momento, não há registro de feridos.
Em entrevista à GloboNews, o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que equipes investigam duas possíveis causas para o incidente: uma falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand.
Enquanto a investigação segue, a ONU aguarda a liberação do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades na zona azul do evento.
caralho, fogo na zona azul aqui da COP 30. uma loucura de gente correndo. meu deus! pic.twitter.com/ebXubnHwiR— ralfer (@ralferr) November 20, 2025
COP30:— Lueci (@luecifabretti) November 20, 2025
