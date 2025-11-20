Vídeo: fogo provoca correria em pavilhão oficial da COP30 no Pará

Autoridades trabalham para controlar as chamas - Foto: Reprodução / Helio / TV Globo

Na tarde desta quinta-feira, 20, um incêndio foi registrado na Blue Zone da COP30, em Belém, no Pará. O fogo gerou correria dentro do pavilhão, local destinado às negociações oficiais entre os países participantes, e as autoridades precisaram evacuar rapidamente a área para garantir a segurança de todos.

As chamas já chegaram ao teto da estrutura montada para a conferência, gerando pânico entre os presentes. Seguranças realizam a evacuação, enquanto equipes de imprensa correm para registrar o ocorrido.

De acordo com ministro do Turismo, Celso Sabino, o incêndio já foi controlado. As chamas atingiram áreas do Pavilhão dos Países, parte do espaço dedicado às negociações oficiais entre ministros e delegações internacionais. Por segurança, a energia elétrica foi cortada na área interna do pavilhão. Até o momento, não há registro de feridos.

Em entrevista à GloboNews, o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que equipes investigam duas possíveis causas para o incidente: uma falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand.

Enquanto a investigação segue, a ONU aguarda a liberação do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades na zona azul do evento.

