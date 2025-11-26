Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COINCIDÊNCIA

Homem encontra pai desaparecido em mercado após 20 anos

Encontro aconteceu após sistema do estabelecimento travar

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/11/2025 - 12:47 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem encontra pai desaparecido em mercado após 20 anos
-

Um jovem de 21 anos encontrou o pai, que estava desaparecido há 20 anos, após uma coincidência dentro de um mercado em Londres, na Inglaterra. Oliver Archer estava postando duas encomendas no estabelecimento, quando o sistema travou e ele deixou um homem passar na frente.

O estranho, que estava em uma ligação telefónica, começou a falar turco e, ao desligar, os dois começaram a conversar. Foi quando o educador físico soube que ele tinha o mesmo nome do pai, que sumiu quando ele era criança.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do nome, o jovem sabia poucas pistas sobre o parente, como a altura e a origem em Istambul, que eram equivalentes ao do homem que estava ao seu lado.

Para não perder a oportunidade, Archer pediu para conversar do lado de fora do mercado e revelou a suposição.

Leia Também:

Jovem baiano que estava desaparecido é encontrado morto em São Paulo
Jovem é encontrado morto em córrego após dias desaparecido na Bahia
Avalanche no Nepal: 7 mortos e desaparecidos em Yalung Ri após tempestade

“Desculpa toda pressão… acho que sou seu filho [...] Pode parecer meio aleatório, mas fica à vontade para ir embora se nada disso fizer sentido”, relatou em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

O homem lembrou-se de uma mulher com o mesmo nome da mãe de Oliver, mencionou a rua onde ela morava, citou a tia e os irmãos.

O pai afirmou que ele não precisava pedir desculpas e disse que estava feliz de poder conversar com o filho.

Segundo o genitor, ele sabia que tinha de um filho, mas não havia conseguido manter contato.

A procura

Oliver Archer cresceu sem contato com o pai e passou anos tentando descobrir por onde o genitor andava. Na adolescência, eles investigou na internet e, mais velho, frequentou restaurantes e barbearias da comunidade turca em Londres. O jovem chegou até a fazer teste de DNA, mas não conseguiu encontrá-lo.

Depois de morar em outras cidades na Inglaterra, como Kent e Kingston, aos 18 anos, Oliver decidiu voltar para a região onde nasceu, na capital britânica.

O pai, que havia ficado na Turquia durante alguns anos, também havia voltado a Londres.

Para Oliver, este é o momento de virar a página, sem ressentimento.

"Naquele momento, eu não queria abrir espaço para ressentimento, acusações nem cobrar respostas. Queria olhar para aquele homem com empatia e entender os motivos dele antes de pensar nos anos de ausência", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecido filho encontra pai homem desaparecido Londres

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x