Homem encontra pai desaparecido em mercado após 20 anos

Um jovem de 21 anos encontrou o pai, que estava desaparecido há 20 anos, após uma coincidência dentro de um mercado em Londres, na Inglaterra. Oliver Archer estava postando duas encomendas no estabelecimento, quando o sistema travou e ele deixou um homem passar na frente.

O estranho, que estava em uma ligação telefónica, começou a falar turco e, ao desligar, os dois começaram a conversar. Foi quando o educador físico soube que ele tinha o mesmo nome do pai, que sumiu quando ele era criança.

Além do nome, o jovem sabia poucas pistas sobre o parente, como a altura e a origem em Istambul, que eram equivalentes ao do homem que estava ao seu lado.

Para não perder a oportunidade, Archer pediu para conversar do lado de fora do mercado e revelou a suposição.

“Desculpa toda pressão… acho que sou seu filho [...] Pode parecer meio aleatório, mas fica à vontade para ir embora se nada disso fizer sentido”, relatou em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

O homem lembrou-se de uma mulher com o mesmo nome da mãe de Oliver, mencionou a rua onde ela morava, citou a tia e os irmãos.

O pai afirmou que ele não precisava pedir desculpas e disse que estava feliz de poder conversar com o filho.

Segundo o genitor, ele sabia que tinha de um filho, mas não havia conseguido manter contato.

A procura

Oliver Archer cresceu sem contato com o pai e passou anos tentando descobrir por onde o genitor andava. Na adolescência, eles investigou na internet e, mais velho, frequentou restaurantes e barbearias da comunidade turca em Londres. O jovem chegou até a fazer teste de DNA, mas não conseguiu encontrá-lo.

Depois de morar em outras cidades na Inglaterra, como Kent e Kingston, aos 18 anos, Oliver decidiu voltar para a região onde nasceu, na capital britânica.

O pai, que havia ficado na Turquia durante alguns anos, também havia voltado a Londres.

Para Oliver, este é o momento de virar a página, sem ressentimento.

"Naquele momento, eu não queria abrir espaço para ressentimento, acusações nem cobrar respostas. Queria olhar para aquele homem com empatia e entender os motivos dele antes de pensar nos anos de ausência", afirmou.