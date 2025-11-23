Menu
EXECUÇÃO

Jovem baiano que estava desaparecido é encontrado morto em São Paulo

Há uma semana familiares procuravam por ele

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/11/2025 - 20:05 h
Davi estava desaparecido desde a semana passada
Davi estava desaparecido desde a semana passada -

As buscas pelo jovem David Pereira Santos, de 24 anos, natural de Governador Mangabeira, no Recôncavo baiano, terminou de forma inesperada, na noite de sexta-feira, 21, na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. O corpo dele foi localizado com diversas marcas de tiro, em um escadão.

Ele estava desaparecido desde a semana passada, a família se mobilizou nas redes sociais na esperança de encontrá-lo com vida, em vão. Os familiares viajaram para São Paulo para fazer o reconhecimento e liberação do corpo, que será sepultado na Bahia.

As circunstâncias do crime indicam execução, segundo informações iniciais da polícia. A Polícia Civil de São Paulo iniciou investigação para esclarecer as motivações e responsáveis pelo crime. As informações são da Revista do Recôncavo.

