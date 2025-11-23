EXECUÇÃO
Jovem baiano que estava desaparecido é encontrado morto em São Paulo
Há uma semana familiares procuravam por ele
Por Andrêzza Moura
As buscas pelo jovem David Pereira Santos, de 24 anos, natural de Governador Mangabeira, no Recôncavo baiano, terminou de forma inesperada, na noite de sexta-feira, 21, na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. O corpo dele foi localizado com diversas marcas de tiro, em um escadão.
Ele estava desaparecido desde a semana passada, a família se mobilizou nas redes sociais na esperança de encontrá-lo com vida, em vão. Os familiares viajaram para São Paulo para fazer o reconhecimento e liberação do corpo, que será sepultado na Bahia.
Leia Também:
As circunstâncias do crime indicam execução, segundo informações iniciais da polícia. A Polícia Civil de São Paulo iniciou investigação para esclarecer as motivações e responsáveis pelo crime. As informações são da Revista do Recôncavo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes