VIOLÊNCIA INFANTIL

Menino de 11 anos atira em três crianças; uma das vítimas está em estado grave

Garoto pegou arma do avô após se desentender com colega durante brincadeira

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/11/2025 - 17:45 h | Atualizada em 23/11/2025 - 18:01
Menino de 10 anos está internado em estado grave
Menino de 10 anos está internado em estado grave

Um menino, de 11 anos, é suspeito de atirar com uma arma artesanal em duas crianças, um casal de irmãos, de 6 e 10 anos, e um adolescente, de 14, na tarde do sábado, 22, no bairro Base, em Humberto de Campos, no litoral do Maranhão. As vítimas foram levados ao Hospital Municipal Elda Ribeiro Fonseca.

Segundo informações da Polícia Militar, o menino atirou nas outras crianças após um desentendimento com o garoto, de 10 anos, que está internado em estado grave. Ele foi atingido no rosto e precisou ser transferido para o Hospital Regional de Barreirinhas, onde passará por cirurgia.

Ainda de acordo relatos, as crianças brincavam, quando houve a desavença. Neste momento, o menino, de 11, decidiu ir até a casa do avô pegar uma cartucheira artesanal e, ao retornar, baleou os irmãos. A menina já teve alta médica.

O adolescente que também foi atingido teve apenas ferimentos leves e recebeu alta após atendimento. A Prefeitura de Humberto de Campos informou que todas as vítimas foram atendidas rapidamente e que a evolução clínica de cada uma está sendo acompanhada.

A Polícia Civil investiga o caso, ouvindo familiares e testemunhas para esclarecer as circunstâncias do disparo, incluindo o acesso à arma e se houve intenção de ferir. O avô do garoto ,de 11 anos, foi autuado pela Polícia Militar por porte ilegal de arma caseira. As informações são do G1.

