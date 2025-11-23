Menu
POLÍCIA
FEMINICÍDIO NO RECÔNCAVO

Professora é encontrada morta dentro de casa; marido é suspeito

Homem também foi encontrado dentro do imóvel; ele estava ferido e levado à unidade de saúde

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/11/2025 - 15:32 h
Professora deixou um filho de 22 anos
Uma professora, de 52 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, na região central de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano, na noite deste sábado, 22. A vítima foi identificada como sendo Nerica França da Conceição.

Segundo informações da policiais militares, ao chegarem ao local, além da mulher, que já morta, um homem ferido também estava no imóvel. Ele recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à uma unidade hospitalar. Familiares da professora afirmaram que o homem era companheiro dela e que eles mantiveram um relacionamento por 28 anos.

Ainda segundo relatos dos parentes, o crime teria ocorrido na noite de sexta-feira, 21. Eles acusaram o homem de agredir Nerica com socos e golpes de faca, além de sufocá-la. Após ter agredido a mulher, ele teria trancado a casa, impedindo que vizinhos ou familiares tivessem acesso ao local. O corpo dela só foi encontrado no sábado, 22, depois que a porta foi arrombada.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso é investigado pela 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, em Itaparica, como feminicídio. O órgão não confirmou se o homem é suspeito de cometer o crime e disse que segue fazendo diligências para esclarecer as circunstâncias do fato. Ainda não há informações sobre o enterro. Nerica deixou um filho de 22 anos. As informações são do G1.

24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz agressão asfixia companheiro crime facadas feminicídio investigação Nerica França da Conceição Polícia Civil professora recôncavo baiano Salinas da Margarida violência doméstica

