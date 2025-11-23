FEMINICÍDIO NO RECÔNCAVO
Professora é encontrada morta dentro de casa; marido é suspeito
Homem também foi encontrado dentro do imóvel; ele estava ferido e levado à unidade de saúde
Por Andrêzza Moura
Uma professora, de 52 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, na região central de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano, na noite deste sábado, 22. A vítima foi identificada como sendo Nerica França da Conceição.
Segundo informações da policiais militares, ao chegarem ao local, além da mulher, que já morta, um homem ferido também estava no imóvel. Ele recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à uma unidade hospitalar. Familiares da professora afirmaram que o homem era companheiro dela e que eles mantiveram um relacionamento por 28 anos.
Ainda segundo relatos dos parentes, o crime teria ocorrido na noite de sexta-feira, 21. Eles acusaram o homem de agredir Nerica com socos e golpes de faca, além de sufocá-la. Após ter agredido a mulher, ele teria trancado a casa, impedindo que vizinhos ou familiares tivessem acesso ao local. O corpo dela só foi encontrado no sábado, 22, depois que a porta foi arrombada.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso é investigado pela 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, em Itaparica, como feminicídio. O órgão não confirmou se o homem é suspeito de cometer o crime e disse que segue fazendo diligências para esclarecer as circunstâncias do fato. Ainda não há informações sobre o enterro. Nerica deixou um filho de 22 anos. As informações são do G1.
