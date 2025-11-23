Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Idoso é morto e casal fica ferido dentro de mercado em Pernambués

Crime ocorreu na localidade conhecida como Baixa do Manu

Redação/ Portal Massa!

Por Redação/ Portal Massa!

23/11/2025 - 13:33 h
Ataque a tiros ocorreu em Pernambués
Ataque a tiros ocorreu em Pernambués -

Um idoso identificado como Timóteo foi morto a tiros na noite deste sábado, 22, dentro de um mercado localizado na Baixa do Manu, no bairro de Pernambués, em Salvador. Durante o ataque, os proprietários do estabelecimento, identificados como Cézar e Nilda, também foram baleados.

De acordo com informações iniciais, homens armados, integrantes do Bonde do Maluco (BDM), teriam invadido o local e efetuado diversos disparos contra a vítima. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve presente na cena do crime, isolando a área para o trabalho de perícia realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó
Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS
Homem é executado após ter casa invadida enquanto dormia na Bahia

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde. Até o momento, o estado de saúde do casal não foi divulgado. A motivação e a autoria do ataque serão investigadas pela polícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO Polícia Salvador violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ataque a tiros ocorreu em Pernambués
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Ataque a tiros ocorreu em Pernambués
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Ataque a tiros ocorreu em Pernambués
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Ataque a tiros ocorreu em Pernambués
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x