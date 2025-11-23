POLÍCIA
Idoso é morto e casal fica ferido dentro de mercado em Pernambués
Crime ocorreu na localidade conhecida como Baixa do Manu
Por Redação/ Portal Massa!
Um idoso identificado como Timóteo foi morto a tiros na noite deste sábado, 22, dentro de um mercado localizado na Baixa do Manu, no bairro de Pernambués, em Salvador. Durante o ataque, os proprietários do estabelecimento, identificados como Cézar e Nilda, também foram baleados.
De acordo com informações iniciais, homens armados, integrantes do Bonde do Maluco (BDM), teriam invadido o local e efetuado diversos disparos contra a vítima. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve presente na cena do crime, isolando a área para o trabalho de perícia realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde. Até o momento, o estado de saúde do casal não foi divulgado. A motivação e a autoria do ataque serão investigadas pela polícia.
