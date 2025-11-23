Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Dique do Tororó - Foto: Reprodução / Google Maps

O corpo de um homem identificado como Fábio Santana Firme, de 48 anos, foi encontrado boiando nas águas do Dique do Tororó, ponto turístico de Salvador, nas primeiras horas da manhã deste domingo, 23.

De acordo com informações iniciais, a vítima estava sem camisa e vestia uma bermuda vermelha quando foi avistada por populares.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do cadáver, e a Polícia Civil confirmou a identificação preliminar. O corpo será submetido à necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

"Diligências e oitivas estão em curso para esclarecer o fato. As análises da necropsia que serão realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para determinar as circunstâncias e a causa da morte", disse em nota.