Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

URGENTE!

Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Vítima foi identificada como Fábio Santana Firme, de 48 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 11:34 h
Dique do Tororó
Dique do Tororó -

O corpo de um homem identificado como Fábio Santana Firme, de 48 anos, foi encontrado boiando nas águas do Dique do Tororó, ponto turístico de Salvador, nas primeiras horas da manhã deste domingo, 23.

De acordo com informações iniciais, a vítima estava sem camisa e vestia uma bermuda vermelha quando foi avistada por populares.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do cadáver, e a Polícia Civil confirmou a identificação preliminar. O corpo será submetido à necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Leia Também:

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS
PF inicia perícia em tornozeleira danificada por Bolsonaro
Homem é executado após ter casa invadida enquanto dormia na Bahia

"Diligências e oitivas estão em curso para esclarecer o fato. As análises da necropsia que serão realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) contribuirão para determinar as circunstâncias e a causa da morte", disse em nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo de bombeiros dique do tororó HOMICÍDIO Polícia Civil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dique do Tororó
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Dique do Tororó
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Dique do Tororó
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Dique do Tororó
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x