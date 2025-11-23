Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

O motorista quase foi linchado por populares, mas acabou sendo detido por policiais; veja vídeo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 9:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS
-

Um motorista de 47 anos foi preso em flagrante neste sábado, 22, após atropelar quatro pessoas durante a condução de um veículo sob efeito de álcool no loteamento Jardim Dourado, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A vítima identificada como Edson de Jesus Sousa, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, Edson foi atingido pelo carro e não teve chance de socorro. Outras três pessoas também foram atropeladas e encaminhadas para unidades de saúde. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Moradores registraram em vídeo o motorista, visivelmente alterado, repetindo que “foi um acidente”. Em outra gravação, um dos feridos aparece com o pé gravemente ferido e com muito sangue ao redor, enquanto uma testemunha comenta que teria ocorrido uma "amputação".

Após o acidente, o motorista, que não teve a identidade revelada, foi contido por populares e chegou a ser agredido antes da chegada da polícia. Ele recebeu atendimento médico e, em seguida, foi submetido ao teste de alcoolemia, que confirmou a embriaguez.

Em razão do crime, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) por homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor sob influência de álcool. O acusado permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.

Vídeo:

acidente de trânsito atropelamento embriaguez ao volante HOMICÍDIO lesão corporal simões filho

