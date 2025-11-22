Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Empresário é sequestrado e resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

A vítima foi sequestrada no bairro do IAPI

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/11/2025 - 16:20 h
A vítima foi encontrada dentro do próprio carro
A vítima foi encontrada dentro do próprio carro -

Um empresário sequestrado no bairro do IAPI foi resgatado na manhã deste sábado, 22, após ação conjunta de unidades da Polícia Militar da Bahia, em Itapuã. A vítima foi encontrada dentro do próprio carro, com as mãos amarradas.

De acordo com informações do BPFRV/Batalhão Apolo, o resgate ocorreu após militares da 37ª CIPM serem informados sobre o sequestro e identificarem que o veículo da vítima possuía rastreador. Imediatamente, os policiais acionaram o Cicom, que auxiliou no monitoramento da localização do automóvel em tempo real.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas proximidades da localidade conhecida como Km 17, equipes do Batalhão Apolo interceptaram o veículo. Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos conseguiram fugir. O empresário foi localizado no interior do carro, sob ameaça, com as mãos amarradas.

Leia Também:

Bebê morre asfixiado após mãe chegar embriagada e adormecer sobre ele
Quinto policial baleado em megaoperação do Rio tem morte confirmada
Quem era o casal encontrado morto dentro de carro em Simões Filho

Após o resgate, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

IAPI itapuã polícia militar resgate Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A vítima foi encontrada dentro do próprio carro
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

A vítima foi encontrada dentro do próprio carro
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

A vítima foi encontrada dentro do próprio carro
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

A vítima foi encontrada dentro do próprio carro
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x