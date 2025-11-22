Empresário é sequestrado e resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

A vítima foi encontrada dentro do próprio carro - Foto: BPFRV/ Apolo

Um empresário sequestrado no bairro do IAPI foi resgatado na manhã deste sábado, 22, após ação conjunta de unidades da Polícia Militar da Bahia, em Itapuã. A vítima foi encontrada dentro do próprio carro, com as mãos amarradas.

De acordo com informações do BPFRV/Batalhão Apolo, o resgate ocorreu após militares da 37ª CIPM serem informados sobre o sequestro e identificarem que o veículo da vítima possuía rastreador. Imediatamente, os policiais acionaram o Cicom, que auxiliou no monitoramento da localização do automóvel em tempo real.

Nas proximidades da localidade conhecida como Km 17, equipes do Batalhão Apolo interceptaram o veículo. Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos conseguiram fugir. O empresário foi localizado no interior do carro, sob ameaça, com as mãos amarradas.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.