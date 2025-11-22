POLÍCIA
Empresário é sequestrado e resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
A vítima foi sequestrada no bairro do IAPI
Por Victoria Isabel
Um empresário sequestrado no bairro do IAPI foi resgatado na manhã deste sábado, 22, após ação conjunta de unidades da Polícia Militar da Bahia, em Itapuã. A vítima foi encontrada dentro do próprio carro, com as mãos amarradas.
De acordo com informações do BPFRV/Batalhão Apolo, o resgate ocorreu após militares da 37ª CIPM serem informados sobre o sequestro e identificarem que o veículo da vítima possuía rastreador. Imediatamente, os policiais acionaram o Cicom, que auxiliou no monitoramento da localização do automóvel em tempo real.
Nas proximidades da localidade conhecida como Km 17, equipes do Batalhão Apolo interceptaram o veículo. Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos conseguiram fugir. O empresário foi localizado no interior do carro, sob ameaça, com as mãos amarradas.
Após o resgate, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.
