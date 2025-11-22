Bebê morre asfixiado após mãe chegar embriagada e adormecer sobre ele

Bebê ia fazer dois meses na próxima quarta-feira, 26 - Foto: Reprodução

Uma tragédia abalou a cidade de Curaçá, no norte da Bahia, na noite da quinta-feira, 20, quando o bebê João Miguel Marques da Silva, de apenas um mês, morreu asfixiado após a mãe se deitar sobre ele, enquanto dormia. O menino completaria dois meses na próxima quarta-feira, 26.

De acordo com informações da Polícia Militar, era por volta das 18h, quando a mãe chegou em casa,no bairro Alto da Lora, apresentando sinais de embriaguez. Ela teria deitado na cama onde o bebê estava para dormir e, só percebeu que o filho não estava vivo, quando despertou. Ela ainda procurou ajuda, mas João Miguel já estava morto.

A mulher, que não teve o nome, revelado, foi levada à Delegacia Territorial de Curaçá, onde foi ouvida. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Outras pessoas também vão depor para auxiliar a polícia no caso.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Não há informações sobre velório e sepultamento. As informações são do Giro Ipiaú.