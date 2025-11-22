Menu
INVASÃO E EXECUÇÃO

Homem tem casa invadida e é executado a tiros na frente da esposa

Seis homens armados invadiram o imóvel enquanto a vítima dormia com a esposa; mulher não ficou ferida

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 14:19 h
Segundo informações de um policial, Ramos saiu recentemente do presídio
Segundo informações de um policial, Ramos saiu recentemente do presídio

Um ataque na madrugada deste sábado, 22, terminou com a morte de um homem, de 25 anos, no Loteamento Santa Luz, bairro Joaquim Romão, em Jequié, no sudeste da Bahia. A vítima, identificada como Ramos dos Santos, foi surpreendida por cerca de seis criminosos armados, que invadiram sua residência e o executaram.

Na hora da invasão, a companheira de Ramos estava no imóvel. Ela foi rendida, mas não sofreu ferimentos. O grupo fugiu em seguida. A Polícia Militar realizou rondas na região logo após o crime, mas os suspeitos não foram localizados.

De acordo com informações policial, Ramos havia saído recentemente do presídio e era suspeito de ter envolvimento com tráfico de drogas e participação em homicídios. A Polícia Civil já iniciou as investigações e apura se o crime tem ligação com a disputa por pontos de tráfico de drogas na região. Autoria e motivção seguem desconhecidas. As informações são do Giro Ipiaú.

