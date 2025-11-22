Foragido por Lei Maria da Penha operava oficina de armas na Bahia

Armas artesanais foram encontradas em oficina em cidade no oeste da Bahia - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de ser dono de um imóvel onde funcionava uma oficina de armas artesanais. O local havia sido descoberto na última quarta-feira, 19, mas o responsável pelo espaço só foi encontrado neste sábado, 21.

A prisão foi realizada no povoado de Porto Novo, zona rural do município de Santana, localizado no oeste da Bahia. Na oficina, as equipes apreenderam revólveres de produção caseira, além de diversos componentes e peças utilizados na montagem dos artefatos.

As buscas pelo homem tiveram início após ele ter descumprido medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha — ele tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santana.

Segundo a Polícia, o dono da oficina foi localizado em uma área de mata próxima à comunidade. Após as buscas, o alvo foi capturado e conduzido à Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, distante 52 km de onde a captura foi feita.