Jovem é encontrado morto em córrego após dias desaparecido na Bahia

João Vitor estava desaparecido a cerca de três dias - Foto: Reprodução Acorda Cidade

O corpo de um jovem, de 21 anos, foi localizado no início da tarde desta sexta-feira, 21, em um córrego nas proximidades da ponte do Riacho, na Rua Argentina, bairro Muchila, em Feira de Santana, cerca de 115 Km de Salvador. O Centro Integrado de Comunicação (Cicom) foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 13h.

Segundo familiares, João Vitor Souza dos Santos estava desaparecido há três dias, no entanto, por algum motivo, não foi feito registro da ocorrência em nenhuma unidade policial do município. Ele completaria 22 anos, na próxima quarta-feira, 26.

Ainda não se sabe o que ocasionou a morte de João Vitor. Não há confirmação se no cadáver tinha sinais de violência. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. As informações são do Acorda Cidade.