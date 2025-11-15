SEQUESTRADO E MORTO
Adolescente de 17 anos é sequestrado e executado a tiros na Bahia
Garoto estava dentro de casa, quando foi levado por cinco homens armados
Por Andrêzza Moura
Horas após ter sido raptado por homens armados, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, o adolescente Leoni de Jesus Ramos, 17 anos, foi encontrado morto. O jovem estava dentro de casa, na noite da quinta-feira, 13, quando foi levado e executado a tiros.
De acordo com informações da Polícia Militar, cinco homens armados invadiram a residência da família, por volta das 19h. Antes de levar o adolescente, os criminosos fizeram uma chamada de vídeo mostrando-o e, após receberem instruções, o retiraram à força de casa. Logo após o fato, a mãe de Leoni procurou ajuda.
Policiais militares que realizavam rondas na localidade atenderam ao chamado e iniciaram as buscas. O corpo de Leoni foi localizado, por volta das 23h35, em uma área de matagal na Rua Yucatán, também na Queimadinha.
Leia Também:
A senhora contou aos policiais que o crime pode ter sido motivado pela mudança recente do filho para Queimadinha, onde ele vivia há apenas um mês. Leoni morava no bairro Aviário. Até a noite deste sábado, 15, nenhum suspeito havia sido localizado e/ou preso. A Polícia Civil segue apurando autoria e motivação. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Informações são do Acorda Cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes