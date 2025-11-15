Menu
SEQUESTRADO E MORTO

Adolescente de 17 anos é sequestrado e executado a tiros na Bahia

Garoto estava dentro de casa, quando foi levado por cinco homens armados

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/11/2025 - 21:09 h
Corpo de adolescente foi encontrado horas após o rapto
Corpo de adolescente foi encontrado horas após o rapto -

Horas após ter sido raptado por homens armados, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, o adolescente Leoni de Jesus Ramos, 17 anos, foi encontrado morto. O jovem estava dentro de casa, na noite da quinta-feira, 13, quando foi levado e executado a tiros.

De acordo com informações da Polícia Militar, cinco homens armados invadiram a residência da família, por volta das 19h. Antes de levar o adolescente, os criminosos fizeram uma chamada de vídeo mostrando-o e, após receberem instruções, o retiraram à força de casa. Logo após o fato, a mãe de Leoni procurou ajuda.

Policiais militares que realizavam rondas na localidade atenderam ao chamado e iniciaram as buscas. O corpo de Leoni foi localizado, por volta das 23h35, em uma área de matagal na Rua Yucatán, também na Queimadinha.

A senhora contou aos policiais que o crime pode ter sido motivado pela mudança recente do filho para Queimadinha, onde ele vivia há apenas um mês. Leoni morava no bairro Aviário. Até a noite deste sábado, 15, nenhum suspeito havia sido localizado e/ou preso. A Polícia Civil segue apurando autoria e motivação. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Informações são do Acorda Cidade.

Tags:

assassinato de adolescente homicídio Queimadinha Leoni de Jesus Ramos Polícia Civil Bahia sequestro em Feira de Santana

Ver todas

