Corpo de homem é localizado sem os membros no interior da Bahia

Corpo foi localizado após denúncia de populares - Foto: Reprodução Polícia Civil

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado, na manhã deste sábado, 15, na localidade de São Roque, na zona rural de Maragogipe, no recôncavo baiano. Segundo informações, o cadáver estava sem os membros.

Policiais militares da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Cachoeira) foram acionados para atender a ocorrência, após denúncia de populares. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fizeram o levantamento cadavérico.

O caso é apurado pela Polícia Civil. Até a tarde deste sábado, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.