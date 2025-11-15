CRIME BRUTAL
Corpo de homem é localizado sem os membros no interior da Bahia
Polícia investiga autoria e circunstância do crime
Por Andrêzza Moura
O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado, na manhã deste sábado, 15, na localidade de São Roque, na zona rural de Maragogipe, no recôncavo baiano. Segundo informações, o cadáver estava sem os membros.
Policiais militares da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Cachoeira) foram acionados para atender a ocorrência, após denúncia de populares. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fizeram o levantamento cadavérico.
O caso é apurado pela Polícia Civil. Até a tarde deste sábado, nenhum suspeito havia sido identificado e/ou preso.
