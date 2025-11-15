FIM DE LINHA
Condenado a 23 anos é capturado após denúncia de violência doméstica
Homem tem duas condenações e estava foragido há cinco meses
Por Andrêzza Moura
A Polícia Civil da Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 14, as buscas por um homem condenado por diversos roubos a mão armada, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. O suspeito, que não teve o nome revelado e ficou cinco meses foragido, foi capturado durante a madrugada, quando os policiais foram atender uma ocorrência de violência doméstica.
Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu depois que a companheira do foragido registrou ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). relatando que havia sofrido agressões e temia pela própria vida.
Ao chegar ao local, os policiais descobriram que o homem estava com doi mandados de prisão em aberto. Os mandados foram cumpridos por investigadores da Deam, com apoio de policiais militares do Gatti/Sertão. Condenado a mais de 23 anos de prisão em regime fechado, ele estava em descumprindo determinações judiciais.
Leia Também:
Um dos mandados, emitido pela Vara de Execuções Penais, determinava que o homem voltasse ao regime fechado para cumprir uma pena de 12 anos e 8 meses. O outro, expedido pela 2ª Vara Criminal, corresponde a uma segunda condenação, fixada em 10 anos, 8 meses e 10 dias, igualmente em regime fechado.
Após o cumprimento da prisão, o condenado foi encaminhado à sede da Deam, onde segue à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes