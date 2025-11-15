Menu
POLÍCIA
FIM DE LINHA

Condenado a 23 anos é capturado após denúncia de violência doméstica

Homem tem duas condenações e estava foragido há cinco meses

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/11/2025 - 20:31 h
Homem tinha duas condenações
Homem tinha duas condenações

A Polícia Civil da Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 14, as buscas por um homem condenado por diversos roubos a mão armada, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. O suspeito, que não teve o nome revelado e ficou cinco meses foragido, foi capturado durante a madrugada, quando os policiais foram atender uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu depois que a companheira do foragido registrou ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). relatando que havia sofrido agressões e temia pela própria vida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao chegar ao local, os policiais descobriram que o homem estava com doi mandados de prisão em aberto. Os mandados foram cumpridos por investigadores da Deam, com apoio de policiais militares do Gatti/Sertão. Condenado a mais de 23 anos de prisão em regime fechado, ele estava em descumprindo determinações judiciais.

Leia Também:

Corpo de homem é localizado sem os membros no interior da Bahia
Mulheres mortas em Ilhéus: PC pede mais 30 dias para concluir caso
Motociclista é assassinado a facadas após discussão de trânsito

Um dos mandados, emitido pela Vara de Execuções Penais, determinava que o homem voltasse ao regime fechado para cumprir uma pena de 12 anos e 8 meses. O outro, expedido pela 2ª Vara Criminal, corresponde a uma segunda condenação, fixada em 10 anos, 8 meses e 10 dias, igualmente em regime fechado.

Após o cumprimento da prisão, o condenado foi encaminhado à sede da Deam, onde segue à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x