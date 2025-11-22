POLÍCIA
Motorista por aplicativo é sequestrado e morto em Salvador
Crime aconteceu no Bosque das Bromélias
Um motorista de aplicativo morreu depois de ser sequestrado e espancado na noite desta sexta-feira, 21, no Bosque das Bromélias em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como Lucas Gabriel Bastos dos Santos, de 29 anos. Ele teria sido amarrado e espancado em via pública por integrantes de uma organização criminosa.
Ele chegou a ser conduzido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão, porém não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a PC informou que guias de perícia e necropsia foram expedidas e um inquérito foi instaurado para apurar o homicídio. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Equipes da PC seguem buscando identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.
