Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Motorista por aplicativo é sequestrado e morto em Salvador

Crime aconteceu no Bosque das Bromélias

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/11/2025 - 13:10 h
Motorista de aplicativo é sequestrado, espancado e morto
Motorista de aplicativo é sequestrado, espancado e morto -

Um motorista de aplicativo morreu depois de ser sequestrado e espancado na noite desta sexta-feira, 21, no Bosque das Bromélias em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como Lucas Gabriel Bastos dos Santos, de 29 anos. Ele teria sido amarrado e espancado em via pública por integrantes de uma organização criminosa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele chegou a ser conduzido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão, porém não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Turismo? Homem mantém companheira em cárcere privado no sul da Bahia
Foragido por Lei Maria da Penha operava oficina de armas na Bahia
Jovem é encontrado morto em córrego após dias desaparecido na Bahia
Homem morre carbonizado após casa pegar fogo na RMS

Em nota, a PC informou que guias de perícia e necropsia foram expedidas e um inquérito foi instaurado para apurar o homicídio. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Equipes da PC seguem buscando identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bosque das Bromélias motorista de aplicativo Polícia Civil Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motorista de aplicativo é sequestrado, espancado e morto
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Motorista de aplicativo é sequestrado, espancado e morto
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Motorista de aplicativo é sequestrado, espancado e morto
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Motorista de aplicativo é sequestrado, espancado e morto
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x