Motorista por aplicativo é sequestrado e morto em Salvador

Um motorista de aplicativo morreu depois de ser sequestrado e espancado na noite desta sexta-feira, 21, no Bosque das Bromélias em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como Lucas Gabriel Bastos dos Santos, de 29 anos. Ele teria sido amarrado e espancado em via pública por integrantes de uma organização criminosa.

Ele chegou a ser conduzido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão, porém não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PC informou que guias de perícia e necropsia foram expedidas e um inquérito foi instaurado para apurar o homicídio. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Equipes da PC seguem buscando identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.