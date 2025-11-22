Turismo? Homem mantém companheira em cárcere privado no sul da Bahia

Polícia Civil prendeu homem que manteve mulher em cárcere privado em Porto Seguro - Foto: Foto ilustrativa: Divulgação Ascom PCBA

Um homem foi preso após manter a mulher em cárcere privado em um imóvel na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o casal, que é de Salvador, estava em viagem turística quando ele iniciou os abusos.

O flagrante ocorreu na sexta-feira, 21, após familiares denunciarem o envio de imagens nas quais a vítima pedia socorro. Após o recebimento do material audiovisual e das informações repassadas pela família, as equipes de investigação iniciaram buscas imediatas para encontrar o casal, que estava em uma casa no bairro Xurupita.

Negociação

Ao chegarem no local, os agentes iniciaram uma negociação que durou cerca de meia hora, resultando na libertação da mulher — o homem acabou se rendendo. No interior da residência, a Polícia Civil apreendeu porções de maconha, cocaína e haxixe, além de ampolas, agulhas e uma faca do tipo punhal.

O suspeito, de acordo com a corporação, já possuía registros anteriores por agressões no contexto familiar. Ele tinha contra si um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Salvador.

O homem foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado, sendo posteriormente encaminhado à carceragem da unidade territorial local, permanecendo à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de cárcere privado, sequestro, violência psicológica e porte de drogas.