Quem era o casal encontrado morto dentro de carro em Simões Filho

Os corpos de um homem e uma mulher, encontrados mortos dentro de um Renault Sandero cinza, na tarde da última sexta-feira, 21, na Avenida Elmo Serejo de Farias, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, já foram identificados e liberados para sepultamento.

O corpo de Joseane Cássia dos Santos foi identificado pelo Institulo Médico Legal (IML) e liberado para a família, na tarde deste sábado, 22. O enterro vai acontecer no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. Já Luiz Mateus Santos Reis, 28 anos, foi liberado ainda manhã e foi encaminhado para o Cemitério Campo Santo, na Federação.

O casal foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo dentro do veículo, no estacionamento do supermercado Atakarejo. Moradores da região relataram que o homem teria matado a mulher antes de tirar a própria vida, mas as circunstâncias exatas ainda são apuradas pela Polícia Civil.