Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMINICÍDIO X SUICÍDIO

Quem era o casal encontrado morto dentro de carro em Simões Filho

Corpos foram liberados neste sábado, 22, para sepultamento em Salvador

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 14:53 h | Atualizada em 22/11/2025 - 15:35
Os corpos de Joseane e Luiz foram encontrados dentro desse Renault Sandero
Os corpos de Joseane e Luiz foram encontrados dentro desse Renault Sandero -

Os corpos de um homem e uma mulher, encontrados mortos dentro de um Renault Sandero cinza, na tarde da última sexta-feira, 21, na Avenida Elmo Serejo de Farias, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, já foram identificados e liberados para sepultamento.

O corpo de Joseane Cássia dos Santos foi identificado pelo Institulo Médico Legal (IML) e liberado para a família, na tarde deste sábado, 22. O enterro vai acontecer no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. Já Luiz Mateus Santos Reis, 28 anos, foi liberado ainda manhã e foi encaminhado para o Cemitério Campo Santo, na Federação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Quem era o casal encontrado morto dentro de carro em Simões Filho
| Foto: Reprodução Redes Sociais

Leia Também:

Homem tem casa invadida e é executado a tiros na frente da esposa
Motorista por aplicativo é sequestrado e morto em Salvador
Turismo? Homem mantém companheira em cárcere privado no sul da Bahia

O casal foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo dentro do veículo, no estacionamento do supermercado Atakarejo. Moradores da região relataram que o homem teria matado a mulher antes de tirar a própria vida, mas as circunstâncias exatas ainda são apuradas pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atakarejo Avenida Elmo Serejo de Farias Bahia casal morto cemitério bosque da paz Cemitério Campo Santo circunstâncias do crime disparos de arma de fogo HOMICÍDIO identificação de corpos IML investigação policial Joseane Cássia dos Santos Luiz Mateus Santos Reis Polícia Civil Renault Sandero sepultamento simões filho suicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os corpos de Joseane e Luiz foram encontrados dentro desse Renault Sandero
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Os corpos de Joseane e Luiz foram encontrados dentro desse Renault Sandero
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Os corpos de Joseane e Luiz foram encontrados dentro desse Renault Sandero
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Os corpos de Joseane e Luiz foram encontrados dentro desse Renault Sandero
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x