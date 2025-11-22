POLÍCIA
Quinto policial baleado em megaoperação do Rio tem morte confirmada
O agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ª DP estava internado e morreu neste sábado, 22
O número de policiais mortos na megaoperação Contenção que aconteceu em outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, subiu para cinco. O agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ª DP (Pavona), morreu na madrugada deste sábado, 22, após 20 dias internado.
Um drone de polícia registrou o momento em que o grupo onde Rodrigo estava foi alvejado por traficantes.
O secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, falou sobre a morte do companheiro de instituição: “Notícia muito triste. Ele estava melhorando a cada dia. Estive no último domingo (16) o visitando e soube depois pelo médico que ele ficou animado e chegou até a sentar depois”
“Rodrigo foi mais um grande herói que deu a sua vida pela sociedade. Não foi e jamais será em vão. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os familiares e amigos”, emendou.
A Polícia Civil chegou a pedir doações de sangue para Rodrigo e outros 3 colegas. Além de Rodrigo, 117 traficantes e 4 policiais foram mortos, num total de 122 óbitos.
Quem eram os outros agentes
- Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Bope;
- Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.
- Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, comissário da 53ª DP (Mesquita);
- Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna).
