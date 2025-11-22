Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Quinto policial baleado em megaoperação do Rio tem morte confirmada

O agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ª DP estava internado e morreu neste sábado, 22

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/11/2025 - 15:45 h
Quinto policial morre em decorrência da megaoperação do Rio de Janeiro
Quinto policial morre em decorrência da megaoperação do Rio de Janeiro -

O número de policiais mortos na megaoperação Contenção que aconteceu em outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, subiu para cinco. O agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ª DP (Pavona), morreu na madrugada deste sábado, 22, após 20 dias internado.

Um drone de polícia registrou o momento em que o grupo onde Rodrigo estava foi alvejado por traficantes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, falou sobre a morte do companheiro de instituição: “Notícia muito triste. Ele estava melhorando a cada dia. Estive no último domingo (16) o visitando e soube depois pelo médico que ele ficou animado e chegou até a sentar depois”

“Rodrigo foi mais um grande herói que deu a sua vida pela sociedade. Não foi e jamais será em vão. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os familiares e amigos”, emendou.

Leia Também:

Quem era o casal encontrado morto dentro de carro em Simões Filho
Homem tem casa invadida e é executado a tiros na frente da esposa
Motorista por aplicativo é sequestrado e morto em Salvador
Turismo? Homem mantém companheira em cárcere privado no sul da Bahia

A Polícia Civil chegou a pedir doações de sangue para Rodrigo e outros 3 colegas. Além de Rodrigo, 117 traficantes e 4 policiais foram mortos, num total de 122 óbitos.

Quem eram os outros agentes

  • Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Bope;
  • Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.
  • Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, comissário da 53ª DP (Mesquita);
  • Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Veremlho megaoperação policial morto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quinto policial morre em decorrência da megaoperação do Rio de Janeiro
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Quinto policial morre em decorrência da megaoperação do Rio de Janeiro
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Quinto policial morre em decorrência da megaoperação do Rio de Janeiro
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Quinto policial morre em decorrência da megaoperação do Rio de Janeiro
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x