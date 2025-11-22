TRAGÉDIA
Polícia encontra corpo de mulher em trilha com sinais de violência
Identificada como Catarina Kasten, mulher tinha 31 anos; polícia investiga
Por Yuri Abreu
O corpo de uma mulher de 31 anos foi encontrado em uma trilha com sinais de violência. A Polícia Militar informou que foi acionada pelo companheiro, após ela — identificada como Catarina no horário de costume. As investigações apontaram que ela sequer chegou ao local das aulas.
O caso aconteceu na manhã de sexta-feira, 21, na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, capital de Santa Catarina — o local é conhecido por atravessar a Mata Atlântica preservada.
Testemunhas afirmaram que viram em grupos de mensagens que pertences da vítima haviam sido encontrados na trilha de acesso à praia.
Com o apoio de moradores da região, a Polícia Militar conseguir acessar as imagens de câmeras perto da trilha. Nas filmagens, aparecia um homem circulando pelo local em horários compatíveis aos da vítima, que foi encontrado e detido.
As roupas usadas por ele no momento do assassinato foram encontradas na casa e entregues na delegacia. O homem foi levado à Central de Plantão Policial e preso em flagrante — ele confessou o crime, segundo a corporação.
Segundo a PM, Catarina foi vítima de violência sexual. A causa da morte seria estrangulamento, mas apenas a perícia no corpo deve confirmar a suspeita. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Quem era Catarina Kasten?
Catarina era aluna do Programa de Pós-Graduação em Inglês em Estudos Linguísticos e Literários na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em nota na noite desta sexta, a universidade lamentou a morte e repudiou qualquer forma de violência contra mulheres.
"A Universidade junta esforços com todos os que buscam trabalhar para que tais acontecimentos não se repitam, fazendo coro à indignação da comunidade universitária e, ao mesmo tempo, se solidarizando com os amigos e os familiares de Catarina neste momento de dor", informou a entidade.
