TRAGÉDIA

Polícia encontra corpo de mulher em trilha com sinais de violência

Identificada como Catarina Kasten, mulher tinha 31 anos; polícia investiga

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/11/2025 - 16:43 h
Corpo de Catarina Kasten foi encontrado em trilha próxima a praia; ela tinha 31 anos
Corpo de Catarina Kasten foi encontrado em trilha próxima a praia; ela tinha 31 anos -

O corpo de uma mulher de 31 anos foi encontrado em uma trilha com sinais de violência. A Polícia Militar informou que foi acionada pelo companheiro, após ela — identificada como Catarina no horário de costume. As investigações apontaram que ela sequer chegou ao local das aulas.

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira, 21, na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, capital de Santa Catarina — o local é conhecido por atravessar a Mata Atlântica preservada.

Testemunhas afirmaram que viram em grupos de mensagens que pertences da vítima haviam sido encontrados na trilha de acesso à praia.

Com o apoio de moradores da região, a Polícia Militar conseguir acessar as imagens de câmeras perto da trilha. Nas filmagens, aparecia um homem circulando pelo local em horários compatíveis aos da vítima, que foi encontrado e detido.

As roupas usadas por ele no momento do assassinato foram encontradas na casa e entregues na delegacia. O homem foi levado à Central de Plantão Policial e preso em flagrante — ele confessou o crime, segundo a corporação.

Segundo a PM, Catarina foi vítima de violência sexual. A causa da morte seria estrangulamento, mas apenas a perícia no corpo deve confirmar a suspeita. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Quem era Catarina Kasten?

Catarina era aluna do Programa de Pós-Graduação em Inglês em Estudos Linguísticos e Literários na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em nota na noite desta sexta, a universidade lamentou a morte e repudiou qualquer forma de violência contra mulheres.

"A Universidade junta esforços com todos os que buscam trabalhar para que tais acontecimentos não se repitam, fazendo coro à indignação da comunidade universitária e, ao mesmo tempo, se solidarizando com os amigos e os familiares de Catarina neste momento de dor", informou a entidade.

x