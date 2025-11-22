Polícia encontra corpo de mulher em trilha com sinais de violência

Corpo de Catarina Kasten foi encontrado em trilha próxima a praia; ela tinha 31 anos - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram @ahcatah e Reprodução/Creative Commons

O corpo de uma mulher de 31 anos foi encontrado em uma trilha com sinais de violência. A Polícia Militar informou que foi acionada pelo companheiro, após ela — identificada como Catarina no horário de costume. As investigações apontaram que ela sequer chegou ao local das aulas.

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira, 21, na trilha do Matadeiro, em Florianópolis, capital de Santa Catarina — o local é conhecido por atravessar a Mata Atlântica preservada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Testemunhas afirmaram que viram em grupos de mensagens que pertences da vítima haviam sido encontrados na trilha de acesso à praia.

Com o apoio de moradores da região, a Polícia Militar conseguir acessar as imagens de câmeras perto da trilha. Nas filmagens, aparecia um homem circulando pelo local em horários compatíveis aos da vítima, que foi encontrado e detido.

As roupas usadas por ele no momento do assassinato foram encontradas na casa e entregues na delegacia. O homem foi levado à Central de Plantão Policial e preso em flagrante — ele confessou o crime, segundo a corporação.

Segundo a PM, Catarina foi vítima de violência sexual. A causa da morte seria estrangulamento, mas apenas a perícia no corpo deve confirmar a suspeita. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Quem era Catarina Kasten?

Catarina era aluna do Programa de Pós-Graduação em Inglês em Estudos Linguísticos e Literários na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em nota na noite desta sexta, a universidade lamentou a morte e repudiou qualquer forma de violência contra mulheres.

"A Universidade junta esforços com todos os que buscam trabalhar para que tais acontecimentos não se repitam, fazendo coro à indignação da comunidade universitária e, ao mesmo tempo, se solidarizando com os amigos e os familiares de Catarina neste momento de dor", informou a entidade.