POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é executado após ter casa invadida enquanto dormia na Bahia

Vítima foi identificada como Fábio Pereira de Araújo, de 47 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/11/2025 - 16:50 h
Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 3h40
Um homem identificado como Fábio Pereira de Araújo, de 47 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 22, após ter a casa invadida enquanto dormia, na Travessa Graviola, distrito de Humildes, em Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, a unidade foi acionada por volta das 3h40, após moradores ouvirem disparos de arma de fogo. Quando a equipe da 67ª CIPM chegou ao local, encontrou a vítima já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, a vítima dormia quando teve a casa arrombada, tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado. O corpo foi encontrado pelas equipes policiais com marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça, braços e costas.

Além da casa onde Fábio foi morto, outra residência próxima também apresentava sinais de arrombamento. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as motivações do crime.

Bahia feira de santana HOMICÍDIO violência

x