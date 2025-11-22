Homem é executado após ter casa invadida enquanto dormia na Bahia

Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 3h40 - Foto: Divulgação/Ascom PM-BA

Um homem identificado como Fábio Pereira de Araújo, de 47 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 22, após ter a casa invadida enquanto dormia, na Travessa Graviola, distrito de Humildes, em Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, a unidade foi acionada por volta das 3h40, após moradores ouvirem disparos de arma de fogo. Quando a equipe da 67ª CIPM chegou ao local, encontrou a vítima já sem vida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, a vítima dormia quando teve a casa arrombada, tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado. O corpo foi encontrado pelas equipes policiais com marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça, braços e costas.

Além da casa onde Fábio foi morto, outra residência próxima também apresentava sinais de arrombamento. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as motivações do crime.