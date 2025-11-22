POLÍCIA
Homem é executado após ter casa invadida enquanto dormia na Bahia
Vítima foi identificada como Fábio Pereira de Araújo, de 47 anos
Por Victoria Isabel
Um homem identificado como Fábio Pereira de Araújo, de 47 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 22, após ter a casa invadida enquanto dormia, na Travessa Graviola, distrito de Humildes, em Feira de Santana, na Bahia.
De acordo com a Polícia Militar, a unidade foi acionada por volta das 3h40, após moradores ouvirem disparos de arma de fogo. Quando a equipe da 67ª CIPM chegou ao local, encontrou a vítima já sem vida.
Segundo a Polícia Civil, a vítima dormia quando teve a casa arrombada, tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado. O corpo foi encontrado pelas equipes policiais com marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça, braços e costas.
Além da casa onde Fábio foi morto, outra residência próxima também apresentava sinais de arrombamento. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as motivações do crime.
