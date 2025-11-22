Menu
POLÍCIA
ATAQUE A TIROS

Integrante do MST é morto a tiros em emboscada no interior da Bahia

Trabalhador estava em casa quando um homem se aproximou pedindo ajuda e efetuou os disparos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 16:28 h
Elias levou sete tiros e morreu antes de chegar a unidade de saúde
Um ataque na comunidade do Quati, em Prado, no extremo sul da Bahia, terminou com a morte de Elias Severino da Silva, de 49 anos, integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na sexta-feira, 21. Ele foi abordado por um indivíduo que pediu ajuda para trocar o pneu de um carro e, ao se virar para auxiliar, foi atingido por sete disparos, sendo um nas costas e seis no tórax.

A Polícia Civil suspeita que o crime tenha sido uma emboscada planejada. Apesar de ter sido socorrido e levado à UPA de Prado, Elias chegou à unidade sem sinais vitais. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju. As cápsulas e projéteis foram recolhidos no local pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A autoria e a motivação do crime seguem sob investigação pela Delegacia Territorial de Prado. Em nota, a Regional Extremo Sul do MST e a Brigada Joaquim Ribeiro lamentaram a morte de Elias, destacando seu legado de luta, simplicidade e compromisso, e prestaram solidariedade à família e à comunidade do Assentamento Projeto 4045. As informações são do G1.

Empresário é sequestrado e resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
Bebê morre asfixiado após mãe chegar embriagada e adormecer sobre ele
Quinto policial baleado em megaoperação do Rio tem morte confirmada

Nota do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)

“Com profundo pesar, a Regional Extremo Sul e a Brigada Joaquim Ribeiro se despedem do companheiro que partiu, deixando entre nós o exemplo de luta, simplicidade e compromisso com o projeto de Reforma Agrária Popular. Sua caminhada no Assentamento Projeto 4045 foi marcada pela dedicação à construção de um campo vivo, solidário e organizado.

Manifestamos nossas condolências à família, aos amigos e a toda comunidade assentada. Que sua memória siga fortalecendo nossa resistência coletiva e alimentando a esperança que brota da terra e do povo em luta.

Elias presente, presente, presente!”

