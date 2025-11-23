Menu
POLÍCIA

PF inicia perícia em tornozeleira danificada por Bolsonaro

Ex-presidente confirmou a policiais usou solda para tentar abrir o equipamento

Redação

Por Redação

23/11/2025 - 8:03 h
Bolsonaro foi preso após decisão do ministro Alexandre de Moraes
Bolsonaro foi preso após decisão do ministro Alexandre de Moraes

A Polícia Federal iniciou a perícia na tornozeleira eletrônica danificada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Duas equipes do Instituto Nacional de Criminalística estão responsáveis pelos exames.

O setor de Perícias Eletrônicas e Audiovisuais analisa possíveis danos no sistema e nos registros do equipamento, enquanto o Laboratório de Microvestígios registra, em detalhes, as marcas deixadas na tornozeleira e pode comparar o material com instrumentos que tenham sido usados para romper o dispositivo. As informações são da CNN.

Bolsonaro usou solda para tentar abrir tornozeleira

O ex-presidente Jair Bolsonaro usou um ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica. Um vídeo anexado ao processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro mostra o momento em que ele admite ter danificado o equipamento com um ferro de soldar, horas antes de sua prisão preventiva, na manhã deste sábado, 22.

Na gravação, a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Rita Gaio, conversa com Bolsonaro sobre o estado do equipamento, que apresentava sinais de queimadura e violação no case.

Durante o diálogo, Bolsonaro detalha o ocorrido e, ao ser questionado se usou algum objeto para queimar a tornozeleira, ele responde: "meti um ferro quente aqui", esclarecendo que se tratava de um ferro de soldar. A diretora pergunta ainda se ele tentou puxar a pulseira, e o ex-presidente nega, afirmando que apenas o case foi danificado. Ele também informa que a ação ocorreu no final da tarde [da sexta-feira, 21], e garante que a pulseira permaneceu intacta.

Leia Também:

Após fala de pastor, vigília para Bolsonaro termina em confusão; vídeo
Flávio promete buscar anistia por Bolsonaro no Congresso Nacional
Defesa diz que tornozeleira em Bolsonaro foi para “causar humilhação”

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo sobre o relatório e o vídeo da Seap e deu prazo de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro se manifeste sobre a tentativa de violar a tornozeleira.

“O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case. No momento da análise o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado. Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento”, diz o relatório.

A tornozeleira foi, então, substituída por outro equipamento.

x