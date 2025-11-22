Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Flávio promete buscar anistia por Bolsonaro no Congresso Nacional

A fala ocorreu em um ato religioso realizado em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/11/2025 - 22:32 h
Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023
Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023 -

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou, neste sábado, 22, durante uma vigília com apoiadores, que a oposição pretende pressionar pela votação do projeto de anistia na Câmara dos Deputados. A fala ocorreu em um ato religioso realizado em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso preventivamente na manhã de hoje.

Segundo o parlamentar, a ideia é que o projeto avance como estratégia política após a prisão do ex-chefe do Executivo. "A gente vai fazer nossa a parte para buscar essa anistia no Congresso Nacional, para unir ainda mais a direita. Porque todos têm cada vez mais a clareza que isso não vai parar com Bolsonaro. Vão querer fazer com muito mais gente, já fizeram com centenas de famílias que estavam apenas manifestando suas opiniões aqui em Brasília", afirmou.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023 tenham sido uma tentativa de golpe, alegando que a invasão das sedes dos Três Poderes foi promovida por "alguns arruaceiros". O projeto de anistia busca beneficiar condenados pelos atos e deve receber, segundo o relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP), uma proposta de “dosimetria”, com redução de penas.

Leia Também:

Defesa diz que tornozeleira em Bolsonaro foi para “causar humilhação”
Caiado é internado com problema no coração e deve passar por cirurgia
Equipe médica leva medicamentos de Bolsonaro à PF após prisão

A proposta já possui regime de urgência aprovado, o que permite que seja votada diretamente no plenário. Contudo, cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), decidir quando levar o tema à votação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Câmara dos Deputados Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x