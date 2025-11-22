Flávio promete buscar anistia por Bolsonaro no Congresso Nacional

Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023 - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou, neste sábado, 22, durante uma vigília com apoiadores, que a oposição pretende pressionar pela votação do projeto de anistia na Câmara dos Deputados. A fala ocorreu em um ato religioso realizado em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso preventivamente na manhã de hoje.

Segundo o parlamentar, a ideia é que o projeto avance como estratégia política após a prisão do ex-chefe do Executivo. "A gente vai fazer nossa a parte para buscar essa anistia no Congresso Nacional, para unir ainda mais a direita. Porque todos têm cada vez mais a clareza que isso não vai parar com Bolsonaro. Vão querer fazer com muito mais gente, já fizeram com centenas de famílias que estavam apenas manifestando suas opiniões aqui em Brasília", afirmou.

Flávio também voltou a negar que os eventos de 8 de janeiro de 2023 tenham sido uma tentativa de golpe, alegando que a invasão das sedes dos Três Poderes foi promovida por "alguns arruaceiros". O projeto de anistia busca beneficiar condenados pelos atos e deve receber, segundo o relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP), uma proposta de “dosimetria”, com redução de penas.

A proposta já possui regime de urgência aprovado, o que permite que seja votada diretamente no plenário. Contudo, cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), decidir quando levar o tema à votação.