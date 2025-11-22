Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Defesa diz que tornozeleira em Bolsonaro foi para “causar humilhação”

Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal neste sábado, 22

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

22/11/2025 - 19:59 h
Bolsonaro foi preso após decisão do ministro Alexandre de Moraes
Bolsonaro foi preso após decisão do ministro Alexandre de Moraes -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado, 22, que a tornozeleira eletrônica só foi colocada para “causar humilhação” ao ex-presidente. Além disso, afirmaram que a fuga com o rompimento do equipamento é apenas uma narrativa para justificar a prisão.

Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“Essa questão de tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar o injustificável. O presidente Bolsonaro não teria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. Ele tem uma viatura armada com agentes federais 24 horas por dia, sete dias da semana, na porta da casa dele”, disse o advogado Paulo Cunha Bueno ao deixar a Superintendência da PF no Distrito Federal, onde Bolsonaro ficará detido.

“A tornozeleira eletrônica tornou-se, neste caso, o símbolo da pena infamante, a versão moderna da pena infamante. Sua finalidade foi apenas causar humilhação ao ex-presidente. Não havia qualquer necessidade. Desconheço qualquer indivíduo no Brasil com tornozeleira eletrônica que tenha uma escolta permanente da Polícia Federal na porta da sua casa”, acrescentou o advogado.

Leia Também:

Equipe médica leva medicamentos de Bolsonaro à PF após prisão
Pirou? Defesa de Bolsonaro tenta estratégia para afastar risco de fuga
Defesa de Bolsonaro pede autorização para visitas familiares em prisão

Cunha Bueno disse, ainda, que Bolsonaro “é um idoso que padece de problemas graves de saúde", causados por complicações decorrentes da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2022.

“Uma situação extremamente frágil”, ressaltou, argumentando que o ex-presidente sempre esteve disponível e nunca de esquivou de responder à Justiça.

Ferro de solda em tornozeleira eletrônica

Nesta sexta-feira (21), o ex-presidente Bolsonaro usou ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica, o que gerou alerta para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), responsável pelo monitoramento do equipamento. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a defesa se manifeste sobre a tentativa de violação.

x