Após fala de pastor, vigília para Bolsonaro termina em confusão; vídeo

Vigília realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/CNN

Durante uma vigília realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado, 22, em Brasília, um homem que se apresentou como pastor Ismael Lopes, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, pegou o microfone para fazer uma pregação.

Lopes iniciou o discurso lendo uma passagem bíblica dizendo que “quem cava covas por elas será engolido”. Em seguida, pediu para que Bolsonaro fosse condenado por ações durante a pandemia de Covid-19.

"Nós temos orado por justiça nesse país, nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja, a gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai que abriu 700 mil covas durante a pandemia seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que fizeram essa horda de mal contra o nosso estado", disse.

Após a acusação, pessoas que estavam próximas retiraram o microfone dele à força. O pastor saiu correndo e foi agredido com socos e pontapés. A Polícia Militar interveio utilizando spray de pimenta.

O ato foi convocado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Depois do tumulto, Ismael Lopes afirmou que compareceu à vigília para “falar verdades”. Em reação, o senador Flávio, filho do ex-presidente, chamou o episódio de “obra do diabo”.

Vigília

A vigília aconteceu em uma área pública próxima ao condomínio onde vive a família Bolsonaro e teve duração de pouco mais de uma hora. O ato ocorreu no mesmo dia em que o ex-presidente foi preso na Superintendência da Polícia Federal.

Ao determinar a prisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, justificou que a mobilização poderia gerar desordem e apontou tentativa de violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro.

