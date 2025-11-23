POLÍTICA
Após fala de pastor, vigília para Bolsonaro termina em confusão; vídeo
Ato foi convocado pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro
Por Victoria Isabel
Durante uma vigília realizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado, 22, em Brasília, um homem que se apresentou como pastor Ismael Lopes, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, pegou o microfone para fazer uma pregação.
Lopes iniciou o discurso lendo uma passagem bíblica dizendo que “quem cava covas por elas será engolido”. Em seguida, pediu para que Bolsonaro fosse condenado por ações durante a pandemia de Covid-19.
"Nós temos orado por justiça nesse país, nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja, a gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai que abriu 700 mil covas durante a pandemia seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que fizeram essa horda de mal contra o nosso estado", disse.
Após a acusação, pessoas que estavam próximas retiraram o microfone dele à força. O pastor saiu correndo e foi agredido com socos e pontapés. A Polícia Militar interveio utilizando spray de pimenta.
O ato foi convocado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Depois do tumulto, Ismael Lopes afirmou que compareceu à vigília para “falar verdades”. Em reação, o senador Flávio, filho do ex-presidente, chamou o episódio de “obra do diabo”.

Vigília
A vigília aconteceu em uma área pública próxima ao condomínio onde vive a família Bolsonaro e teve duração de pouco mais de uma hora. O ato ocorreu no mesmo dia em que o ex-presidente foi preso na Superintendência da Polícia Federal.
Ao determinar a prisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, justificou que a mobilização poderia gerar desordem e apontou tentativa de violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro.
Veja vídeo publicado pelo metrópoles:
"Seu pai abriu 700 mil covas durante a pandemia"— Fábio Felix 🏳️🌈 (@fabiofelixdf) November 23, 2025
Ismael Lopes, Coordenador da Frente Nacional dos Evangélicos pelo Estado de Direito, fez uma fala corajosa na cara de Flávio Bolsonaro durante a "vigília" pela impunidade. @IsmaelGLopesspic.twitter.com/ufoE7fz326
