Estudante morre em acidente envolvendo ciclista alcoolizado

Um acidente culminou na morte de um jovem identificado identificado como Carlos Eduardo Reis, de 19 anos, na cidade de Serra Preta, próximo de Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem guiava uma motocicleta pela BA-120, quando colidiu com um ciclista alcoolizado na última sexta-feira, 21.

O acidente teria acontecido após o ciclista surgir no sentido contrário da via após perder o controle da bicicleta. Como o homem estava circulando em zigue-zague e apareceu de forma repentina, Carlos não conseguiu desviar, atingindo o ciclista e caindo da motocicleta.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado e foi até o local, porém o homem já estava sem vida. Ainda não há informações sobre qual lesão causou a morte de Carlos Eduardo. Ele morava em Salvador, onde estudava zootecnia e estava em Serra Preta para visitar a família durante o feriado.

O ciclista, um homem de 46 anos que não teve seu nome revelado, foi preso em flagrante pelos policiais e foi conduzido à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Feira de Santana. A prisão aconteceu por conta do mesmo estar alcoolizado no momento em que o acidente aconteceu. Ele segue à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.