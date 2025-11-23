Menu
HOMICÍDIO OU DEFESA?

Homem é morto por comerciante ao cobrar Pix feito por engano

Vítima transferiu R$950 por engano e comerciante não conseguiu devolver porque conta estava negativa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/11/2025 - 16:46 h
Francisco (esq.) alegou legítima defesa ao matar Inácio -

Um desentendimento envolvendo uma transferência equivocada de Pix terminou em morte, na noite da quinta-feira, 20, no bairro Quinze de Maio, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso. Inácio Terpilowalki Neto, de 44 anos, foi atacado a facadas pelo proprietário de um comércio, de 54.

Segundo relatos da Guarda Municipal, Inácio havia transferido R$ 950 por engano para a conta do comerciante, mas a devolução não foi possível porque a conta estava negativa e parte do valor havia sido automaticamente descontada pelo banco. O comerciante afirmou que, antes do ataque, familiares de Inácio o agrediram com pedaços de madeira e que usou a faca para se defender.

Após as agressões, os homens foram levados ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde Inácio morreu. A Guarda Municipal foi acionada pelos seguranças da unidade de saúde. No local, familiares de Inácio tentaram invadir a unidade de saúde após a confirmação do óbito, quebrando uma porta de vidro do pronto-socorro.

O suspeito, de prenome Francisco, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi preso em flagrante por homicídio. A arma do crime foi entregue pelo próprio suspeito e apresentada às autoridades como prova. As informações são do G1.

