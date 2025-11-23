Suspeito de integrar PCC morre em confronto com a polícia

Pedro Bó era investigado por integrar o PCC - Foto: Reprodução

José Almeida Santana, 52 anos, mais conhecido como Pedro Bó, morreu em confronto com policiais militares de Anápolis, em Goiás, neste sábado, 22. Ele também era bastante conhecido por participar do assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005, considerado o maior furto da história do Brasil.

O confronto aconteceu no estacionamento de um supermercado, quando os policiais notaram um volume na cintura de Pedro Bó e, ao tentar abordá-lo, ele reagiu atirando. O suspeito ainda foi levado a um hospital região, mas não resistiu.

O homem era investigado também por integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuar em uma quadrilha especializada em roubos a bancos no estilo conhecido como "Novo Cangaço", que utiliza explosivos e armamento pesado em assaltos no interior do país.

Ele também era suspeito de envolvimento em uma rede internacional de tráfico de drogas com destino à Europa e à África Ocidental, além de ser responsável por diversos roubos a carros-fortes e bancos em vários Estados.

Roubo ao Banco Central

O criminoso ganhou notoriedade nacional por sua participação no assalto ao Banco Central de Fortaleza, em 2005, considerado o maior furto da história do Brasil. Na ocasião, Pedro Bó ajudou a escavar um túnel de cerca de 80 metros para acessar o cofre e levar aproximadamente R$ 165 milhões.

Ao menos 14 outros envolvidos foram condenados pelo crime. Materiais apreendidos durante a abordagem em Anápolis foram entregues às autoridades para continuidade das investigações.