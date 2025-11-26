Menu
MUNDO

Chanceler alemão critica pão em Angola após críticas a Belém

Friedrich Merz afirmou que estava feliz de ter deixado o Brasil após evento pré-COP 30

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/11/2025 - 9:27 h | Atualizada em 26/11/2025 - 9:45
Primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz
Primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz -

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, voltou a causar polêmica após ter afirmado, no início deste mês, que ficou feliz de ter deixado Belém, após sua participação no encontro de líderes que antecedeu a realização da COP 30, na capital paraense.

O alvo do chanceler, desta vez, foi Angola, país localizado na África, onde participou da cúpula entre líderes da União Europeia e da União Africana, na última segunda-feira, 24.

Durante viagem oficial a Hamburgo, no norte da Alemanha, Merz, em visita a uma padaria, criticou a qualidade dos pães encontrados nos estabelecimentos angolanos.

"A gente percebe mesmo o quanto aprecia o pão alemão quando está no exterior [...] No buffet de café da manhã em Luanda, procurei um pedaço de pão decente e não encontrei", afirmou.

Críticas a Belém

No último dia 17, o primeiro-ministro tinha causado polêmica ao elogiar o seu país e, ao mesmo tempo, criticar o clima em Belém.

"Nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", afirmou Merz, na ocasião.

A repercussão acabou sendo negativa, com o chanceler sendo alvo de críticas por parte do prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), e do governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB). "Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia", disse Barbalho.

Após dias de pressão, Merz disse a Lula, durante reunião bilateral no G20, que não quis ofender os brasileiros — mas não chegou a se desculpar.

