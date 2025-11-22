POLÍTICA
Bandeira branca? Lula se reúne com chanceler alemão que detonou Brasil
Friedrich Merz foi alvo de críticas após afirmar ter ficado feliz por ir embora do Brasil
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) se reuniu, neste sábado, 22, como o chanceler alemão, Friedrich Merz, pela primeira vez após as polêmicas críticas feitas pelo político europeu contra o Brasil. O encontro ocorreu à margem da reunião do G20 em Joanesburgo, na África do Sul.
Merz esteve em Belém, entre os dias 6 e 7 deste mês, durante o encontro de líderes mundiais que antecedeu a COP30. Já de volta a Alemanha, o chanceler criticou abertamente a experiência que teve na capital paraense.
Em discurso, afirmou que o seu país é “um dos mais bonitos do mundo” e contou que perguntou a jornalistas que viajaram com ele ao Brasil se alguém gostaria de ficar em Belém. Segundo ele, “ninguém levantou a mão”. “Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos”, declarou o primeiro-ministro.
As falas foram classificadas como desrespeitosas e carregadas de preconceito por autoridades brasileiras.
Bate-rebate
Na última terça-feira, 18, Lula rebateu as críticas de Merz, afirmando que “Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que o Pará” e afirmou que o premiê alemão “devia ter ido a um boteco” durante a estadia em Belém.
"O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou: 'ai eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora 'coma maniçoba'", disse o petista.
Um dia depois, o chanceler reforçou as críticas ao Brasil e disse que Lula teria que aceitar o fato de a Alemanha ser um dos países mais lindos do mundo. Merz acrescentou não ter visto a sua declaração como algo que vá prejudicar a relação entre os dois países.
Apesar disso, afirmou que teria uma conversa com Lula durante o novo encontro na África do Sul.
Como foi o encontro entre eles no G20?
No encontro deste sábado, Lula confirmou sua viagem a Hannover (Alemanha), em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil.
O líder alemão, por sua vez, reiterou seu apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), quando mencionou o investimento de 1 bilhão de euros no fundo lançado durante a COP30, em Belém.
Na agenda bilateral, Lula e Merz concordaram em fortalecer a relação comercial, social, cultural e tecnológica ente os dois países, lembrando os laços de proximidade desde o início da migração alemã ao Brasil ainda no século XIX.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes