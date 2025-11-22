Bandeira branca? Lula se reúne com chanceler alemão que detonou Brasil

Presidente Lula e o chanceler alemão Friedrich Merz - Foto: © Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) se reuniu, neste sábado, 22, como o chanceler alemão, Friedrich Merz, pela primeira vez após as polêmicas críticas feitas pelo político europeu contra o Brasil. O encontro ocorreu à margem da reunião do G20 em Joanesburgo, na África do Sul.

Merz esteve em Belém, entre os dias 6 e 7 deste mês, durante o encontro de líderes mundiais que antecedeu a COP30. Já de volta a Alemanha, o chanceler criticou abertamente a experiência que teve na capital paraense.

Em discurso, afirmou que o seu país é “um dos mais bonitos do mundo” e contou que perguntou a jornalistas que viajaram com ele ao Brasil se alguém gostaria de ficar em Belém. Segundo ele, “ninguém levantou a mão”. “Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos”, declarou o primeiro-ministro.

As falas foram classificadas como desrespeitosas e carregadas de preconceito por autoridades brasileiras.

Bate-rebate

Na última terça-feira, 18, Lula rebateu as críticas de Merz, afirmando que “Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que o Pará” e afirmou que o premiê alemão “devia ter ido a um boteco” durante a estadia em Belém.

"O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou: 'ai eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora 'coma maniçoba'", disse o petista.

Um dia depois, o chanceler reforçou as críticas ao Brasil e disse que Lula teria que aceitar o fato de a Alemanha ser um dos países mais lindos do mundo. Merz acrescentou não ter visto a sua declaração como algo que vá prejudicar a relação entre os dois países.

Apesar disso, afirmou que teria uma conversa com Lula durante o novo encontro na África do Sul.

Como foi o encontro entre eles no G20?

No encontro deste sábado, Lula confirmou sua viagem a Hannover (Alemanha), em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil.

O líder alemão, por sua vez, reiterou seu apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), quando mencionou o investimento de 1 bilhão de euros no fundo lançado durante a COP30, em Belém.

Na agenda bilateral, Lula e Merz concordaram em fortalecer a relação comercial, social, cultural e tecnológica ente os dois países, lembrando os laços de proximidade desde o início da migração alemã ao Brasil ainda no século XIX.