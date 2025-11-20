Menu
COP30

Primeiro-ministro alemão volta a criticar o Brasil: "Lula vai ter que aceitar"

Friedrich Merz tem dado declarações negativas do país desde a última semana

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

20/11/2025 - 8:39 h | Atualizada em 20/11/2025 - 9:02
Primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz tem criticado o Brasil desde a última semana
Primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz tem criticado o Brasil desde a última semana -

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, voltou a criticar o Brasil nesta quarta-feira, 19. Durante discurso, após um encontro com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em Berlim, o representante da Alemanha alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu disse que a Alemanha é um dos países mais lindos do mundo, e isso provavelmente o presidente Lula também vai aceitar", afirmou.

Merz tem criticado o Brasil desde a última semana, quando participou da Cúpula de Líderes, encontro que precedeu a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30).

Anteriormente, o primeiro-ministro exaltou a Alemanha e afirmou que a delegação comemorou o retorno ao país de origem. Na ocasião, durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio, ele teceu críticas diretas a Belém.

"Nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse.

As falas tem repercutido entre políticos brasileiros, ambientalistas e membros da oposição no país europeu.

Leia Também:

COP30: Simon Stiell cobra mais ambição e diz que “este não é momento para autoelogios”
Prefeitura cutuca chanceler alemão após polêmica: “Esqueceu educação na mala”
Lula manda recado a chanceler alemão: “Berlim não oferece qualidade”

Resposta de Lula

O presidente Lula chegou a responder às críticas do premiê. Na última terça-feira, em tom pacífico, o chefe do Executivo brasileiro sugeriu roteiros para Merz.

"O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou: 'ai eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora 'coma maniçoba'", disse o petista.

Tags:

belém brasil COP30 Friedrich Merz primeiro-ministro alemão

