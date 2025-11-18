Menu
COP30

Lula manda recado a chanceler alemão: “Berlim não oferece qualidade”

Presidente ainda sugeriu que o alemão dançasse no Brasil

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/11/2025 - 17:46 h | Atualizada em 18/11/2025 - 17:57
Lula no Pará
Lula no Pará -

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, se queixou do Brasil após sua breve estadia em Belém, no Pará, quando participou da COP30. Isso porque o chanceler afirmou não ter gostado do local.

Em resposta, o presidente Lula (PT) rebateu as críticas do chanceler nesta terça-feira, 18, e afirmou que Merz deveria ter aproveitado a cultura paraense durante a sua visita ao país.

"O primeiro-ministro da Alemanha [Merz] esses dias se queixou: 'Ah eu fui em Belém, mas voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará, ele deveria ter provado a culinária do Pará”, disse o petista.

Em tom descontraído, o presidente ainda complementou: “Porque ele ia perceber que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora, coma maniçoba".

As declarações do mandatário foram feitas durante a inauguração da ponte, que teve um investimento de R$ 232 milhões, que liga Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA).

Água é R$25 e coxinha R$ 45: preços na COP30 assustam visitantes

Quem visita as lanchonetes da chamada blue zone da COP30, que acontece em Belém, no Pará, está descobrindo que um dos maiores desafios do evento é conseguir se alimentar, pois o que tem causado espanto entre delegações internacionais, observadores e jornalistas é o valor cobrado pela comida: até um simples brigadeiro entrou para a lista de itens “de luxo”.

Dentro do Parque da Cidade, onde ocorre a cúpula, uma garrafinha de água de 350 ml ou uma lata de refrigerante sai por R$ 25, enquanto um suco natural de frutas regionais — como cupuaçu ou acerola — chega a R$ 30.

Tags:

COP30 Lula

